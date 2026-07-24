El Gobierno modificó el esquema de actualización del gas: qué cambia a partir de agosto

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, modificó la periodicidad con la que se calcularán e incorporarán las diferencias acumuladas por variaciones en el precio del gas y dispuso que, desde los cuadros tarifarios de agosto de 2026, el ajuste se realice cada dos meses. La medida regirá durante la emergencia energética, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, y busca dar mayor gradualidad y previsibilidad a las tarifas que pagan los usuarios.

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El cambio fue establecido en el Boletín Oficial del viernes 27 de julio, mediante la Resolución 167/2026 de la secretaría que orbita dentro del Ministerio de Economía. Esta medida alcanza al mecanismo de Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), utilizado para contrastar los precios estimados del gas con los costos efectivamente afrontados por las empresas distribuidoras.

Cómo funcionará el nuevo esquema de ajuste

La resolución dispone que las diferencias acumuladas mensualmente deberán ser calculadas e incorporadas, con el signo que corresponda, cada dos meses. Hasta ahora, el mecanismo estaba previsto con una periodicidad estacional.

La implementación comenzará con los cuadros tarifarios de agosto, cuando el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) realizará la determinación inicial de las DDA bajo el nuevo sistema.

Además, el organismo regulador deberá adecuar transitoriamente los procedimientos necesarios para aplicar la modificación durante el período de emergencia energética.

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El mecanismo de DDA tiene como objetivo comparar las estimaciones iniciales del precio del gas con la ejecución efectiva de los contratos de abastecimiento celebrados por las prestadoras del servicio de distribución. Según la resolución, ese principio no cambia con la nueva periodicidad.

El impacto de la estacionalidad sobre las tarifas

Entre los fundamentos, la Secretaría de Energía señaló que la adecuación busca evitar que el pago de los usuarios quede expuesto a un doble efecto estacional durante el invierno: el aumento de la cantidad de gas demandada y la suba simultánea de su precio.

En ese sentido, la norma plantea que una frecuencia bimestral permitirá evitar ajustes significativos derivados de períodos de cálculo más extensos y sostener los principios de gradualidad y previsibilidad para los usuarios finales.

La resolución también considera el contexto internacional en el que las distribuidoras realizan compras adicionales de gas y la necesidad de sostener los flujos financieros requeridos para cumplir con las obligaciones propias del servicio público y con las inversiones previstas.

La Secretaría de Energía sostuvo que las prestadoras del servicio de distribución deberán avanzar hacia una gestión de compra de gas sin intervención de las autoridades públicas. Para facilitar esa transición, consideró necesario adaptar de forma transitoria los mecanismos mediante los cuales las variaciones en el costo del combustible se trasladan a las tarifas.

La emergencia energética y la reconfiguración del sistema

La modificación se aplicará mientras continúe vigente la emergencia del sector energético en los segmentos de transporte y distribución de gas natural. Ese régimen, declarado inicialmente en diciembre de 2023, fue prorrogado hasta finales de 2027.

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La decisión se inscribe también en la reconfiguración del sistema de transporte de gas natural dispuesta en marzo de 2026, que contempló cambios estructurales en el abastecimiento, la evolución de las cuencas productivas y la incorporación de nuevas obras. Esa reconfiguración impulsó reasignaciones de capacidad destinadas a mejorar la operación, la confiabilidad, el libre acceso y el uso eficiente de las instalaciones de transporte y distribución.

Por último, con la nueva periodicidad bimestral, Energía busca adaptar el traslado de las variaciones del precio del gas a un esquema que reduzca los saltos derivados de acumulaciones prolongadas, sin alterar el objetivo de que esos cambios no generen beneficios ni pérdidas para las empresas distribuidoras y transportistas.

GZ / lr