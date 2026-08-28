El primer megaproyecto de GNL, que exportará el gas de Vaca Muerta, consiguió crédito internacional por USD 900 millones

Por primera vez, un proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en Argentina consiguió financiamiento internacional. Las petroleras que empezarán a exportar desde fines de 2027 se aseguraron USD 900 millones de los mercados globales para construir el gasoducto dedicado que unirá los campos de Vaca Muerta con la costa de Río Negro. El proyecto Southern Energy (SESA) cerró un project finanance a través de la sociedad San Matías Pipeline (SMP), el gasoducto que generó polémica durante el verano por los caños indios, la derrota del Grupo Techint y la burla del presidente Javier Milei.

Este consorcio integra a Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), la británica Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG (10%). El acuerdo marca un hito y destraba financieramente la infraestructura central para que el país comience a despachar energía hacia Europa y el resto del mundo.

La arquitectura de este crédito sindicado fue liderada por Citi, J.P.Morgan, Santander e Itaú, a los que se sumaron BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y el Bank of China. Los USD 900 millones obtenidos cubren el grueso de la inversión total, proyectada en USD 1.300 millones. La diferencia se apalancará con aportes de capital directos de los accionistas. La garantía de repago no pesa sobre los balances de las petroleras, sino que se sustenta en los flujos de caja futuros del proyecto, respaldados por contratos de transporte a largo plazo, con un cronograma a siete años y tres de gracia. El blindaje jurídico de la obra quedó sellado en junio con su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y ya cuenta con los estudios de impacto ambiental aprobados por las administraciones de Neuquén y Río Negro.

Cómo será el gasoducto

A nivel operativo, el gasoducto implica un tendido de 472 kilómetros de longitud y 36 pulgadas de diámetro, diseñado para transportar 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Tratayén hasta el sistema de GNL en el litoral rionegrino.

El montaje del ducto principal quedó en manos del consorcio Víctor Contreras - Sicim por USD 533 millones, tras presentar una oferta financiera USD 85 millones más barata que Techint. Se trata de la misma megaobra que generó polémica durante enero, cuando se licitó la provisión de los caños y ganó la india Welspun. A la derrota de Paolo Rocca se subió el propio presidente, Javier Milei, quien lo llamó "Don Chatarrín" y generó la respuesta pública dle magante del acero.

La UTE ganadora no solo tuvo el precio más bajo entre cinco competidores, sino que entregó ventajas determinantes: no solicitó anticipo de pago, aseguró una operatividad fit for purpose (adecuación estricta al propósito del diseño) y presentó una garantía de reaseguro superior.

En paralelo, la construcción de la planta compresora intermedia en la localidad de Allen, un complejo clave de 46.000 HP de potencia, fue asignada a la firma OPS por USD 96 millones. En este renglón competitivo, OPS superó en la recta final a jugadores pesados como Pecom, BTU, la propia Contreras y la T, ofreciendo las condiciones más competitivas en materia de avales y facilidades de pago.

Con el inicio de las obras marcado para este mes de agosto y su finalización estipulada para mediados de 2028, este caño será el corazón de la infraestructura exportadora de SESA. Abastecerá a dos terminales flotantes de licuefacción que se instalarán en las costas patagónicas: los buques "Hilli Episeyo" y "Esperanza" (anteriormente bautizado como "MKII"). Estos colosos navales comenzarán a operar en 2027 y 2028, alcanzando una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales de GNL. El plan de negocios del consorcio proyecta un volumen de exportaciones por USD 20.000 millones entre 2027 y 2035, traccionando inversiones totales que superarán los USD 15.000 millones a lo largo de las próximas dos décadas.