Roberto Rojas: “El poder de compra está muy disminuido en las familias”

El economista, Roberto Rojas, evaluó en Canal E el impacto de la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y las medidas económicas del Gobierno. Además, cuestionó la apertura comercial y reclamó una política tributaria más progresiva.

“Bueno, tenemos una buena noticia. Primero, que el Gobierno tomó nota de la caída del consumo generalizado y la caída del ingreso disponible de las familias”, sostuvo Roberto Rojas. Según explicó, el deterioro era previsible debido a la diferencia entre inflación y aumentos salariales: “Estuvimos viendo que la inflación ronda alrededor del 2% mensual, mientras que la pauta de ajustes salariales era del 1%”.

Fuerte caída del poder de compra durante la gestión de Javier Milei

Asimismo, remarcó que la pérdida de poder de compra ya se refleja en el consumo cotidiano. “Si comparamos estos primeros meses de este año contra 2023, tuvo una caída del 16,8%, lo que implica que el poder de compra está muy disminuido en las familias”, afirmó.

Rojas cuestionó que el otorgamiento de créditos pueda presentarse como una política de justicia social y planteó que el concepto debería estar vinculado con una mejora concreta de los ingresos. “Cuando nosotros estamos hablando justamente de un programa de crédito, no estamos hablando de justicia social. Justicia social tiene que ver con una elevación real del salario y tiene que ver con una redistribución del ingreso”, afirmó.

También advirtió sobre los gastos que enfrentan las familias, especialmente ante los aumentos vinculados con la educación privada. “Sabemos también todo lo que pasa cuando se acerca la fiesta, fin de año, los nuevos esquemas para las matrículas en la educación, sobre todo privada, el gasto que tienen que hacer las familias”, señaló.

Qué hará el Gobierno para "acelerar" la economía

Sobre qué herramientas podría utilizar el Gobierno para acelerar la economía, el economista sostuvo que, bajo su actual orientación ideológica, las alternativas son limitadas. “Si lo pensamos desde el punto de vista del Gobierno y con la ideología del Gobierno, no le quedan muchas herramientas más que abrir más indiscriminadamente las fronteras y que no haya absolutamente ningún tipo de control sobre calidad de materiales, sobre los bienes finales que vendrían del resto del mundo”, explicó.

Luego, manifestó que esa estrategia puede generar productos más baratos, pero también afectar a la industria y el empleo local. Como ejemplo, cuestionó la importación de alimentos que podrían producirse en Argentina: “Estamos comprando hoy en día fideos que vienen del este de Europa, con lo cual, es una cosa increíble en un país donde tenemos producción de trigo, donde tenemos agua en abundancia, donde tenemos mano de obra de abundancia y tenemos tecnología”.