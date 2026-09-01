Balance del sector financiero: “Hoy lo que nos encontramos en el mercado es un sentido más positivo en el corto plazo”

El analista bursátil, Nicolás Borra, pasó por Canal E y se refirió a que el mercado argentino atraviesa un escenario de optimismo en el corto plazo, pero incertidumbre hacia el mediano y largo plazo.

“Hoy lo que nos encontramos en el mercado es un sentido más positivo en el corto plazo”, explicó Nicolás Borra. Según detalló, el mercado estaría anticipando una inflación de agosto cercana al 1,4%, mientras que los analistas estiman un dato en torno al 1,7%. Sin embargo, la visión cambia cuando se observan los indicadores de mayor plazo. “Entonces, hay optimismo de corto, pero negatividad o duda de medio y largo”, afirmó.

Cuánto rinden los bonos en relación a los vaivenes del riesgo pais

Asimismo, señaló que el riesgo país se ubica en 515 puntos y destacó el rendimiento de los bonos argentinos. “Veo que tengo el lado 28, que para nosotros es un excelente producto, pero está rindiendo casi el 9%”, sostuvo.

Para Borra, ese comportamiento constituye una señal de cautela respecto del futuro político y económico. “No sé si prehicea un cambio de gobierno, pero sí te puedo decir que por lo menos no le está dando el voto de confianza de seguridad al actual”, afirmó.

En su análisis de la política económica, sostuvo que el Gobierno está priorizando tres variables: “Lo que es dólar, lo que es inflación y lo que es estabilidad en la calle”. Según explicó, la estrategia implicaría tolerar mayores tasas para mantener contenido el tipo de cambio. “Entonces yo te diría que ha elegido el dólar como su ancla relegando un poco más de tasa y un poco más de inflación”, señaló.

El índice inflacionario para los próximos meses está lejos de lo que quiere el presidente Javier Milei

El especialista planteó además un interrogante sobre los próximos datos de inflación: “Yo quiero ver qué pasa con ese equipo económico cuando la inflación de agosto no dé cero, como quería el Presidente, y quizás la del año que viene tampoco dé cero”.

Al analizar la situación de la economía real, cuestionó el enfoque del Gobierno hacia los sectores productivos que enfrentan mayores dificultades. “Al Gobierno no le interesa estar ayudando a los sectores que más se le está complicando”, afirmó.