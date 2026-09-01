El crédito bancario destinado al sector agropecuario y agroindustrial registró un fuerte crecimiento durante el último año. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, David Miazzo, quien resaltó que el stock llegó a USD 12.300 millones, equivalente al 30,5% del crédito destinado a las distintas actividades económicas.

“Esto parte en base a información que publica el Banco Central, donde muestra el stock de crédito bancario a los distintos sectores de la economía”, explicó David Miazzo. Y agregó: “Cuando sumamos todas las actividades relacionadas al agro, desde producción primaria a procesamiento agroindustrial, es que llegamos a este número de 12.300 millones de dólares”.

El crédito en dólares tuvo un gran crecimiento en la consideración del sector agropecuario

El crecimiento interanual fue del 37%, impulsado principalmente por el financiamiento denominado en dólares. “Principalmente, el crédito nominado en dólares es el que ha crecido dentro de ese crédito nominado en dólares”, señaló.

Miazzo consideró que será complicado repetir el ritmo de expansión del financiamiento durante los próximos meses. “En principio entendemos que va a ser difícil repetir un crecimiento de esta magnitud para los próximos meses en un contexto principalmente de dólares”, sostuvo.

Uno de los factores que permitió la expansión fue la disponibilidad de dólares dentro del sistema financiero. “Una parte importante de todas esas compras de dólares se han quedado en el sistema bancario, y esto ha hecho que los depósitos del sector privado en el sistema bancario sean de unos 43.000 millones de dólares, lo que le dio mucha capacidad prestable a los bancos”, explicó.

Los bancos podrían adaptarse a un cambio abrupto de tasas

Actualmente, las tasas de mercado rondan el 7% anual en dólares. Sin embargo, el economista advirtió sobre un posible cambio de escenario: “Creemos que los bancos van a estar un poquito más cautos de cara al año que viene”.

En ese sentido, anticipó: “Eso va a hacer que las tasas en dólares de acá en adelante puedan presionar un poquito para arriba, y eso limite la demanda desde el lado del propio sector agropecuario”.