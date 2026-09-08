Créditos UVA del Gobierno para comprar autos generan escepticismo entre especialistas por las tasas

Tras el anuncio del Banco Nación sobre una nueva línea de créditos en UVA para la compra de vehículos, el economista y ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger defendió con firmeza la iniciativa y destacó como uno de sus principales atractivos la posibilidad de acceder a financiamiento a cinco años, además del potencial que tendría para ampliar la oferta de crédito en el mercado.

Créditos UVA del Banco Nación para comprar autos: cuáles son los concesionarios adheridos

Sin embargo, distintos especialistas consultados cuestionaron el nivel de las tasas reales de esa nueva línea y pusieron en duda que una financiación a UVA + 19% o UVA + 25% represente una alternativa conveniente para los consumidores. Entre las principales críticas aparecen el alto costo financiero, el deterioro del contexto que implica la morosidad, y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

Sturzenegger defendió el crédito del Banco Nación

A través de un posteo en X, Sturzenegger sostuvo que la tasa ofrecida por el Banco Nación no debería ser considerada un problema en sí misma. “Cualquier banco puede ofrecer la tasa que quiera”, señaló el economista, y agregó: “Que el Banco Nación ofrezca esta tasa no implica que nadie esté obligado a tomarlo, ni que la competencia no pueda poner sobre la mesa un producto superador”.

En ese sentido, remarcó que el cliente puede elegir entre distintas alternativas: “Si no te gusta, pasás. Si otro banco quiere ofrecer más barato, bienvenidos”.

Para Sturzenegger, uno de los principales atractivos del producto está en el plazo. Según explicó, con una tasa de UVA + 19%, un préstamo a cinco años permite acceder a una cuota inicial relativamente baja.

“Con una tasa del 19% un préstamo en UVAs a 5 años da, por cada 10 millones de pesos que pedís, una cuota de 260.000 pesos por mes (que luego se actualiza por inflación)”, afirmó.

Pero, según su análisis, la mayor novedad no está tanto en la tasa como en la posibilidad de financiar un vehículo durante 60 meses. “Hay dos cosas que me parecen muy positivas del producto. Primero, el plazo de cinco años”, sostuvo.

Y explicó: “Hoy muchas terminales que solo ofrecen financiamiento a tres años. Demostrar que hay demanda para endeudarse a 5 años para comprar un auto ya en sí es un aporte importante”.

Para graficar la importancia que le asigna al plazo, comparó distintas alternativas. “Bajar la tasa al 12% impacta poco en cuota, mientras que ofrecer a plazos más cortos sí impacta mucho”, sostuvo.

Según sus números, un préstamo al 19% pero a tres años tendría una cuota de aproximadamente $366.000.

El ministro también destacó la estructura del nuevo crédito porque, a su entender, permite separar el precio del vehículo del costo del financiamiento. “Muchas concesionarias te dicen que te financian al 0%. Pero hay que ser medio boludo para pensar que en Argentina eso existe”, afirmó.

Según Sturzenegger, el costo de ese financiamiento generalmente termina incorporado en el valor del vehículo: “Obviamente el costo financiero se carga en el costo del 0km”.

Por eso, consideró positiva la posibilidad de transparentar ambos componentes: “Separar el costo del financiamiento del costo del auto me parece también algo muy positivo”.

El ex titular del Banco Central también planteó que la nueva línea podría funcionar como una señal para el mercado de capitales. “Si el Banco Nación demuestra que hay demanda para este crédito, sería facilísimo para el mercado de capitales darse vuelta y ofrecerle a los ‘ahorristas’ un instrumento que pague, digamos, CER+15? CER+16? y con eso financiar esta demanda”, sostuvo.

Y agregó: “La oferta de fondos para un instrumento así sería directamente un diluvio y el financiamiento ilimitado”.

Por eso, concluyó que la iniciativa puede servir para probar si existe una demanda genuina de financiamiento a largo plazo: “Hasta que alguien se animara a probar el mercado, nunca íbamos a saber. Por eso esta exploración que hace el Banco Nación, socialmente, vale el doble”.

La crítica de los especialistas: una tasa real demasiado alta

El principal cuestionamiento apunta al costo financiero. El economista Christian Buteler consideró ante la consulta de PERFIL que una tasa de entre UVA +19% y UVA +25%, según el cliente, sigue siendo elevada en términos reales.

Buteler vinculó el debate con uno de los problemas que más se deterioraron durante los últimos meses: la morosidad. Según explicó, una de las razones del fuerte aumento de los incumplimientos fue la combinación entre la caída del ingreso disponible de los hogares y el elevado nivel de las tasas de interés.

Para el economista, los créditos UVA tienen una ventaja respecto de los préstamos tradicionales porque permiten trasladar al deudor parte del riesgo inflacionario que enfrenta quien presta el dinero. De esa manera, se puede ofrecer financiamiento a plazos más largos con una tasa nominal menor.

Sin embargo, sostuvo que esa mejora pierde fuerza cuando la tasa real sigue ubicándose en niveles elevados. En particular, cuestionó que el Banco Nación ofrezca créditos para comprar autos a tasas que, una vez considerados todos los costos, pueden llevar el costo financiero total a más de 30%.

“Estamos bastante lejos de mejorar el sistema”, planteó Buteler, al considerar que una tasa real de ese nivel se encuentra muy por encima de las condiciones que suelen observarse en otros mercados.

El economista comparó el costo con países como Estados Unidos, Chile, Brasil y Uruguay, donde las tasas reales para financiar vehículos se encuentran, según señaló, muy por debajo de esos niveles.

El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos en UVA para la compra de vehículos, con financiación de hasta $100 millones, plazos de hasta 60 meses y una tasa de UVA +19% TNA para clientes que cobran sus haberes en la entidad y de UVA +25% para el resto.

La propuesta generó un debate entre economistas y especialistas del mercado automotor sobre el costo del financiamiento y la conveniencia de extender los plazos. Mientras Federico Sturzenegger destacó el potencial de la iniciativa para ampliar el mercado de crédito, distintos analistas cuestionaron el nivel de las tasas reales y los riesgos que asume el consumidor.

Tasas poco razonables ante el avance de la morosidad

El economista Federico Machado también criticó la propuesta del Banco Nación y el argumento utilizado por Sturzenegger.

“Veo muy mal los créditos que ofrece el BNA y el argumento de Sturzenegger”, planteó ante la consulta de PERFIL.

Su principal preocupación está vinculada con la evolución reciente de la morosidad. Según explicó, en una economía donde uno de los indicadores que más se deterioró durante el último año fue precisamente el incumplimiento de los créditos, ofrecer financiamiento a una tasa real del 19% resulta poco razonable.

Machado advirtió además que, con los niveles actuales de inflación, una tasa de UVA + 19% representa un costo nominal significativamente mayor, al que deben sumarse los demás gastos asociados al préstamo. “Con la inflación en los niveles actuales estamos hablando una tasa del 51% anual, más todos los costos”, sostuvo.

Cachanosky y una comparación con Estados Unidos

El economista Roberto Cachanosky llevó la discusión al terreno internacional y comparó el costo de financiar un automóvil en Estados Unidos con la alternativa ofrecida actualmente en la Argentina.

A través de una publicación en X, señaló que financiar un vehículo en Estados Unidos a 60 meses tendría, según el dato utilizado en su comparación, un costo anual del 6,9%, tomando como referencia el último dato de inflación, que marcó el 3,4% anual en julio.

A partir de esos números, estimó una tasa real cercana al 3,5% anual. “Acá te ofrece un banco estatal, como gran oferta, UVA más 19%”, cuestionó. Y resumió su comparación con una frase contundente: “No más comentarios se señoría”.

El riesgo de endeudarse durante cinco años

Desde el mercado automotor, el especialista Mauro Osorio, puso el foco en otro aspecto de la nueva línea de crédito, que podría genera complicaciones a largo plazo. En concreto, Osorio mencionó la incertidumbre que implica asumir una deuda durante cinco años en Argentina.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Osorio consideró que el plazo puede convertirse en un factor de riesgo porque el deudor queda expuesto a cambios en variables económicas durante toda la vida del préstamo.

“El gran tema es que esto abarca 5 años, abarca ya el próximo gobierno también, no sabés qué va a pasar con el dólar”, explicó.

FN