Diego Giuliano: “Hay que actualizar la ley laboral, pero esta reforma baja a todos tres escalones”

Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, Diego Giuliano, diputado nacional de Unión por la Patria, calificó al proyecto oficialista como un esquema para "despedir barato". En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), advirtió: "Sin una buena economía no hay ley laboral que aguante".

Diego Giuliano es un abogado y político que actualmente se desempeña como diputado de la Nación por la provincia de Santa Fe, integrando el bloque de Unión por la Patria con mandato hasta diciembre de 2027. Desde marzo de 2024 preside el Frente Renovador a nivel nacional, partido fundado por Sergio Massa. Fue ministro de Transporte de la Nación entre 2022 y 2023 durante la gestión de Alberto Fernández, tras haber sido secretario de Gestión de Transporte y subdirector de la CNRT.

Reforma Laboral: con concesiones pero una amplia mayoría, el Gobierno logró la aprobación en el Senado

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué piensa que va a pasar y cuál va a ser su actuación ahora en Diputados luego de la media sanción de la reforma laboral en el Senado?

Ayer vimos la media sanción de la reforma laboral y descubrimos algunas cosas nuevas que fueron surgiendo del debate en el Senado. Nosotros venimos diciendo esto desde el Frente Renovador con Sergio Massa hace ya un tiempo largo. El problema en la Argentina no son las leyes laborales en sí mismas, sino que la problemática fundamental es la economía, el plan económico. En un plan económico que lleva a la recesión, que lleva a la caída de consumo, donde se cae la construcción, se cae el trabajo, obviamente hay que intentar una reforma laboral, y en los términos en los que la plantea el gobierno de Javier Milei nos parece un retroceso profundo.

Hay que actualizar la ley laboral, pero esta reforma baja a todos tres escalones en vez de intentar una visión. Es una reforma laboral para despedir barato en la Argentina. Algunos creen que despedir barato los puede beneficiar, y tarde o temprano, cuando se quiebra esa relación, cuando los principios del derecho laboral se van abajo, en realidad perdemos todos, pierde todo el sistema económico y además se vulneran cuestiones constitucionales básicas.

El proyecto de reforma laboral que ayer se sancionó en el Senado es inconstitucional porque vulnera el artículo 14 bis, que es el artículo que los argentinos más conocemos, seamos o no abogados, porque hasta por el número lo conocemos. Es el artículo de la protección del trabajo, y ese artículo plantea la protección contra el despido arbitrario. Con lo cual, cada vez que se desprotege al trabajador respecto del despido arbitrario, se entra en el modo inconstitucional. Digo esto para entrar en un tema que es muy profundo, que creo que está muy atravesado fundamentalmente por la economía y que me parece un retroceso en todo sentido.

En el Senado hubo una serie de modificaciones. ¿Usted imagina, por su propia experiencia en el recinto, que va a haber modificaciones en Diputados o que se va a terminar votando de la misma manera que en el Senado?

Yo confío en que podamos profundizar este tema, y por lo menos resolver las puntas inconstitucionales de esa ley. Creo que hay un tiempo más. El bicameralismo da esa oportunidad de oxigenar un proyecto. Cuando pasa de una cámara a la otra, se publicita, opinan los expertos, los trabajadores, los gremios y las empresas. Espero que podamos llegar a una alternativa más clara.

Nosotros tenemos un proyecto de reforma laboral y lo tenemos elaborado, que tiene que ver con la formalización en la Argentina. Tenemos que interpretar que ya la curva del trabajo en negro está por encima del trabajo en blanco y que cuando hablamos de los derechos de los trabajadores hay muchos que trabajan y dicen: “No tengo ningún derecho, con lo cual no pierdo nada”. Y además esto está muy relacionado a las nuevas formas del trabajo que sí hay que actualizar, como las plataformas, el trabajo a distancia, el teletrabajo tiene que estar en la legislación laboral.

La forma en que lo encara el Gobierno nacional es abaratando despidos y generando situaciones que rompen ese principio del derecho laboral. Todavía en el mundo no es lo mismo ser el dueño de Coca-Cola que ser empleado de Coca-Cola. Y eso el derecho laboral hace 200 años intenta equilibrarlo a través de normas que tengan en cuenta ese desequilibrio de relación. Esta ley va desarmando estos principios básicos, y creo que eso es lo que tenemos que superar.

Manuel Zunino: “Mucha gente apoya la reforma laboral solo porque confía en Milei”

En la práctica no hay muchos casos de que una ley completamente sea declarada inconstitucional. No tenemos una jurisprudencia de inmediato per saltum de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema. ¿Su propia prospectiva respecto de cómo va a terminar quedando esto es que finalmente va a haber una reforma laboral y que estos temas de constitucionalidad que usted menciona se van a dilucidar dentro de muchos años, pero mientras tanto se va a aplicar?

Hay un antecedente reciente, que es con la Ley Bases. Había un capítulo también referido a la normativa laboral que fue suspendido inmediatamente por los tribunales de justicia de la Argentina. El control de constitucionalidad en la Argentina es difuso, es decir, lo puede hacer cualquier juez. Con lo cual ya hemos tenido experiencias, y el Gobierno lo sabe, porque ya le ha pasado, que determinados capítulos de normas que acá salen del Congreso, que no debería legislar inconstitucionalmente en primer lugar. Si lo hubiere, existen estos mecanismos que ya sucedieron. Todo el capítulo laboral fue suspendido por la Justicia, con lo cual tenemos un antecedente y varios que pueden ayudar a disuadir a un gobierno que sabe que está legislando para atrás, que sabe que no está dando trabajo, que no está resolviendo el problema del trabajo. Despedir barato no es dar trabajo, no es aumentar la capacidad de la fuerza laboral en Argentina.

Y en el medio de esto, obviamente que hay una cantidad de negociaciones. Esto ha sido una especie de Don Pirulero, donde cada uno atendió su juego, como las provincias con sus planteos sobre el impuesto a las ganancias. Un Estado que no quiere invertir en el blanqueo laboral en serio ha invertido en los blanqueos de todo tipo, incluso algunos vergonzosos, pero en el blanqueo del trabajador que está en negro en la Argentina hay que invertir. Hay que fomentar el empleo y hay que ayudar a la PyMe, porque es cierto que la PyMe hoy está en un manojo de burocracias que le impiden muchas veces emplear y que le impiden muchas veces acomodar su proyecto de trabajo al proyecto laboral. Entonces, esto está sucediendo a la vista de todos, y van a esto que quieren evitar, que es la industria del juicio, la van a multiplicar si esto llega al final del camino que pretende Milei. Sin una buena economía no hay ley laboral que aguante, con lo cual tenemos que pensar también en lo más importante.

TV