Morosidad y discapacidad: la oposición busca sesionar este miércoles en Diputados

La oposición buscará avanzar este miércoles 9 de septiembre a las 12 en la Cámara de Diputados con los proyectos sobre morosidad y emergencia en discapacidad, en una sesión convocada para emplazar a las comisiones y fijar un cronograma que permita obtener dictámenes y así evitar que los proyectos queden sin tratamiento legislativo.

La jugada se da luego de que La Libertad Avanza y sus aliados rechazaran la semana pasada el tratamiento de las iniciativas y, ahora, impulsara un esquema de reuniones informativas que la oposición considera una maniobra para dilatar el debate.

En la última sesión, los bloques opositores habían logrado reunir 133 votos para impulsar el debate y esta semana deberán mantener esa mayoría para garantizar el quórum y avanzar con el emplazamiento.

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En paralelo, el oficialismo abrió el debate en la Comisión de Finanzas, que preside el libertario Santiago Pauli, quien inició dos reuniones informativas adicionales. La primera para mañana por la tarde, un día antes de la sesión que pidió la oposición, y la segunda para el miércoles de la semana que viene. Una vez concluida, el oficialismo dispuso otras dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen.

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Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los bloques opositores, que cuestionaron que se trataran de reuniones meramente informativas y advirtieron que el cronograma busca extender el debate en lugar de acercar una definición. "Aprendí los peores vicios de lo que denominan casta política. Esto es una maniobra para ganar tiempo", cuestionó Cecilia Moreau, quien reclamó que el Congreso diera una respuesta frente a la situación de endeudamiento que afecta a millones de argentinos.

En la misma línea, Myriam Bregman criticó la extensión del cronograma y señaló que les llamaba la atención “que arranque la comisión con un cronograma que es más largo que la Copa Libertadores”. "Ratificamos la sesión del 9 de septiembre y que vengan con un cronograma que llega hasta Navidad es una tomada de pelo. Pedimos suspender los pagos, es urgente declarar la emergencia y suspender los cobros" , aseguró.

Desde el espacio Unidos, el diputado Pablo Juliano también rechazó el esquema planteado por el oficialismo y señaló que la Comisión de Defensa del Consumidor debería formar parte del debate. “No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos, lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo”, afirmó.

La diputada Laura Rodríguez Machado, exPRO y hoy de LLA, defendió la necesidad de ampliar la convocatoria a expositores y propuso sumar “a los sindicalistas y las financieras”. El planteo generó cruces entre los legisladores y acusaciones opositoras de que el oficialismo busca “seguir dilatando” el debate.

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Luego de estos primeros planteos comenzaron los oradores invitados por LLA, la UCR y el PRO que hicieron un repaso de la problemática pero no así de posibles soluciones. En ese contexto, el oficialismo buscará convencer a los legisladores de que si bien votaron a favor de habilitar el debate no firmaron el pedido de sesión como los tres legisladores de Independencia, y para que no se sumen los radicales que se abstuvieron en la sesión. También aspira a convencer a cuatro legisladores de Provincias Unidas que siempre votan con el oficialismo.



Por lo pronto, mañana comenzará a las 15 el debate en la comisión de Finanzas donde expondrán invitados propuestos por los opositores.

RM/fl