Corrientes sumó un cuartel de Incendios Forestales y capacitó a 150 brigadistas

En el marco del Plan de Lucha Contra el Fuego implementado por el Gobierno de Corrientes, quedó oficialmente inaugurado el nuevo edificio de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) en la localidad de Santa Rosa. La infraestructura operativa, situada en el predio del Parque Industrial local, busca descentralizar la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales y rurales en la cuenca forestal de la provincia.

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El flamante cuartel de la Brigada de Incendios Forestales dispone de una estructura de dos niveles equipada con cinco autobombas, diez camionetas de intervención rápida, áreas de dormitorios, comedor, sanitarios y oficinas administrativas. El despliegue logístico apunta a fortalecer la cobertura operativa en un punto estratégico del territorio correntino.

Formación en Fuego Técnico en Santa Rosa, Paso de los Libres y Santo Tomé

De forma complementaria al fortalecimiento de infraestructura, la Dirección de Recursos Forestales dependiente del Ministerio de Producción, junto con la Agencia Federal de Emergencias, desarrolló capacitaciones sobre Aplicador de Fuego Técnico.

De los talleres participaron alrededor de 150 integrantes de fuerzas de seguridad, brigadistas, bomberos voluntarios, guardaparques, personal del Ejército Argentino y alumnos agrotécnicos.

El esquema formativo se dividió en tres sedes regionales:

Santo Tomé: Registró cerca de 60 participantes en el predio General Cáceres.

Paso de los Libres: Contó con 50 asistentes en la sede de la Sociedad Rural.

Santa Rosa: Sumó 35 inscriptos en el predio de la nueva unidad operativa.

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Herramienta preventiva y articulación público-privada

El director de Recursos Forestales, Roberto Rojas, remarcó la importancia de consolidar capacidades locales mediante la planificación y el manejo seguro del fuego en el sector productivo. "El fuego técnico es una herramienta que, utilizada de manera planificada y por personal capacitado, permite trabajar tanto en prevención como en el manejo del territorio", explicó el funcionario.

Las jornadas combinaron instancias teóricas y prácticas orientadas a reducir riesgos, consolidar una red de respuesta rápida y proteger los recursos naturales e industriales frente a contingencias climáticas.