Carbón Blanco: juzgan a tres acusados por lavado de dinero de la organización narco

La Justicia Federal de Resistencia comenzó a juzgar a tres personas vinculadas al círculo de confianza de Carlos Salvatore por presuntas maniobras destinadas a incorporar al circuito legal fondos que, según la acusación, provenían del narcotráfico internacional. El expediente pone bajo análisis una estructura de sociedades, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros en el exterior que habría funcionado alrededor del dinero generado por Carbón Blanco.

Los acusados son Sergio Daniel Salomone, Viviana Tejero y Leopoldo Daniel Carrena, quienes llegaron al debate en libertad. Durante la primera audiencia se leyeron los requerimientos de elevación a juicio que describen distintas operaciones que, para la Fiscalía, habrían permitido dar apariencia lícita a bienes y fondos vinculados con la organización encabezada por Salvatore.

A diferencia del juicio que años atrás reconstruyó los embarques de droga, este expediente apunta a otra pregunta: qué ocurrió con el dinero que habría producido la organización. La acusación sostiene que parte de esas ganancias fue incorporada al circuito económico formal mediante sociedades, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros fuera del país.

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Una trama de 42 sociedades bajo la lupa

El caso más complejo es el de Leopoldo Carrena. La Fiscalía le atribuye haber tenido una intervención relevante en la estructura societaria utilizada para administrar y movilizar fondos y bienes vinculados con Salvatore.

Según la acusación, Carrena habría participado en la creación de 42 sociedades, algunas constituidas en Estados Unidos, que posteriormente fueron utilizadas para realizar operaciones patrimoniales. Para los investigadores, esa ingeniería empresarial habría permitido comprar, transferir y vender activos con el objetivo de darles una apariencia de legalidad.

El Ministerio Público también reconstruyó operaciones inmobiliarias que considera simuladas y una secuencia de movimientos patrimoniales realizados mientras la organización generaba ganancias a partir de los envíos internacionales de cocaína.

Por esos hechos, Carrena llegó al juicio acusado de lavado de activos agravado por habitualidad, actuación en banda e intervención de personas jurídicas.

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Inmuebles y dinero desde la Isla de Man

La acusación contra Salomone y Tejero se concentra en otras maniobras que, según los fiscales, también habrían permitido incorporar al circuito legal bienes originados en la actividad narcocriminal.

Entre los activos investigados aparecen propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Gesell, además de fondos que habrían llegado a los acusados después de la muerte de Salvatore mediante una póliza financiera radicada en la Isla de Man.

La hipótesis fiscal sostiene que los recursos utilizados en esas operaciones no tenían un origen independiente, sino que procedían de las ganancias generadas por la estructura de narcotráfico internacional que encabezaba Salvatore.

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Carniel, tras las condenas por “Facturas Truchas”

La acusación está encabezada por el fiscal general Federico Carniel junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El nuevo debate comenzó apenas después de que Carniel interviniera en el juicio por “Facturas Truchas”, que terminó esta semana con condenas para todos los acusados. Entre ellos quedaron Walter Pasko y Fernando Ayala, sentenciados a 10 años de prisión.

En esta ocasión, el fiscal deberá sostener ante el Tribunal Oral Federal la hipótesis de que los bienes y fondos analizados en el expediente formaron parte de un mecanismo destinado a lavar las ganancias generadas por Carbón Blanco.

El tribunal está integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa. Durante la primera audiencia fueron además rechazados planteos de recusación formulados por las defensas contra dos integrantes del cuerpo.

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El dinero de una organización que envió cocaína a Europa

Carlos Salvatore fue condenado en 2015 a 21 años de prisión como organizador de Carbón Blanco. La investigación acreditó tres operaciones realizadas durante 2012 mediante las cuales más de una tonelada de cocaína salió de la Argentina rumbo a Portugal y España, oculta dentro de cargamentos de carbón vegetal.

Aquellas condenas permitieron reconstruir cómo funcionaba la estructura dedicada al tráfico internacional. Más de una década después, la Justicia intenta determinar qué destino tuvieron las ganancias obtenidas a partir de esos envíos y si fueron transformadas en empresas, propiedades y activos con apariencia legítima.

El juicio continuará el viernes 11 de septiembre, cuando está previsto que los tres acusados tengan la posibilidad de declarar ante el tribunal. Será una nueva instancia de un expediente que busca seguir la ruta patrimonial de una de las organizaciones de narcotráfico internacional más conocidas que fueron investigadas desde el norte argentino.