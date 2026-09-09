Chaco debate una licencia laboral para cuidar mascotas enfermas y por su fallecimiento

La Legislatura de Chaco comenzó a analizar una iniciativa que busca incorporar una figura poco habitual dentro de los regímenes laborales argentinos: una licencia paga para empleados públicos por enfermedad grave, intervención quirúrgica o fallecimiento de una mascota.

El proyecto fue presentado por la diputada provincial María Luisa Chomiak y propone sumar este beneficio al régimen de licencias de la Administración Pública chaqueña. En caso de convertirse en ley, alcanzaría a trabajadores de planta permanente y temporaria, además de contratados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas estatales.

La iniciativa establece hasta dos días hábiles por año, con goce íntegro de haberes, cuando un animal de compañía padezca una enfermedad grave o deba atravesar una intervención quirúrgica que requiera asistencia presencial de su responsable. A ese beneficio se añadiría otro independiente: un día hábil por año ante el fallecimiento de la mascota.

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Cómo funcionaría la licencia por mascotas

Para acceder al régimen, el trabajador deberá acreditar que el animal vive bajo su cuidado y presentar documentación que respalde la situación. El texto considera mascota o animal de compañía a aquel que conviva con el agente bajo un esquema de tenencia responsable y que no sea utilizado con fines comerciales, productivos, laborales o de reproducción con fines de lucro.

La tenencia podrá demostrarse mediante una declaración jurada, una libreta sanitaria, un registro municipal u otro elemento considerado válido.

En los casos de enfermedad grave o cirugía, será necesario además un certificado emitido por un veterinario matriculado en el que consten el diagnóstico, el tratamiento o procedimiento indicado y el período durante el cual el animal necesita cuidados.

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Cuando se trate de una intervención programada, el empleado deberá solicitar la licencia con al menos tres días hábiles de anticipación. Si existe una urgencia, podrá comunicar la ausencia dentro de las primeras 24 horas y tendrá posteriormente un plazo para presentar la certificación correspondiente.

La propuesta contempla además que los dos días puedan utilizarse de manera fraccionada, incluso en medias jornadas u horas, cuando las características del tratamiento lo permitan.

Un día por la muerte de un animal de compañía

Uno de los aspectos particulares del proyecto es que diferencia la asistencia veterinaria del duelo por la pérdida de una mascota. Ante el fallecimiento del animal, el agente dispondría de una jornada laboral paga, independiente de los dos días destinados a enfermedad o cirugía.

Para justificarla deberá presentar una constancia veterinaria u otra documentación admitida por la autoridad de aplicación que permita acreditar el deceso y la fecha en que ocurrió.

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Si dos empleados públicos comparten la tenencia de una misma mascota, ambos podrían utilizar individualmente la licencia por fallecimiento. Para los casos de enfermedad o intervención quirúrgica, en cambio, como regla general solo uno de ellos podrá ausentarse al mismo tiempo, salvo que la gravedad de la situación requiera la presencia de ambos.

Una discusión sobre los animales como parte de las familias

En los fundamentos, Chomiak plantea que el proyecto busca trasladar al ámbito laboral un cambio social que ya se produjo en numerosos hogares: los animales de compañía ocupan cada vez más un lugar afectivo dentro de las familias.

“Quienes convivimos con un animal sabemos que, con el tiempo, deja de ser ‘una mascota’ para convertirse en parte de la familia”, sostiene el texto presentado en la Cámara de Diputados provincial.

La legisladora argumenta que actualmente un trabajador que necesita acompañar a su mascota durante una emergencia veterinaria suele verse obligado a recurrir a otras licencias, solicitar informalmente el día o directamente continuar trabajando pese a la situación.

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Sobre el permiso por fallecimiento, los fundamentos aclaran que la propuesta no pretende equiparar la pérdida de una mascota con otros vínculos familiares, sino reconocer la existencia de ese duelo y permitir una jornada para atravesarlo.

Qué pasaría con empleados privados

El proyecto tiene alcance directo únicamente sobre el empleo público provincial, ya que la Legislatura chaqueña no puede imponer ese régimen a los trabajadores privados. Sin embargo, incluye dos disposiciones orientadas a ampliar el debate. Por un lado, invita a los municipios chaqueños a establecer licencias similares para sus agentes. Por otro, exhorta a empresas, cámaras empresariales y sindicatos a analizar la incorporación de un beneficio equivalente mediante la negociación colectiva.

La iniciativa también establece que su aplicación no debería representar un aumento específico del gasto público y dispone que, de ser sancionada, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentarla.