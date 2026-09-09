El gobernador de Corrientes condicionó el apoyo a la reforma electoral si no se aprueba la ley de zona fría

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, condicionó de forma directa el respaldo legislativo del oficialismo correntino a los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional. El mandatario supeditó el acompañamiento parlamentario al dictamen y tratamiento del proyecto de ley de zona fría, una iniciativa de máxima prioridad para poder avanzar en las tarifas diferenciadas de energía eléctrica para más de 182.000 familias en el territorio correntino.

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"Tuvimos la reunión con los gobernadores del Norte Grande ya hace dos semanas y en el Senado todavía el dictamen para votar la ley de zona fría no sale", recriminó el mandatario provincial.

Pese a mantener un vínculo institucional fluido con el espacio libertario, Juan Pablo Valdés apuntó a las trabas impuestas por sectores parlamentarios de Cuyo que bloquean el avance de la compensación energética para las zonas cálidas y muy cálidas del NEA.

Críticas a la traba parlamentaria y exigencia de reciprocidad

Durante sus declaraciones a radio Dos, el mandatario correntino desmarcó al Gobierno nacional del bloqueo directo, pero señaló la resistencia de senadores afines al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. "Básicamente son quienes no avanzan porque obviamente a ellos los afecta", detalló sobre el freno en las comisiones de la Cámara alta.

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En esa línea, el titular del Ejecutivo provincial exigió un compromiso recíproco por parte de la Casa Rosada para destrabar la norma que beneficia a Corrientes: "Así como muchas veces se hace fuerza para que salgan algunas leyes, nosotros necesitamos hoy que ese compromiso que tiene Corrientes se vea reflejado en el compromiso Nación. Queremos que cumplan con los correntinos, así como hemos acompañado temas que le eran dispares a la provincia".

Rechazo a la reforma electoral de la gestión libertaria

El freno legislativo dispuesto por el gobierno provincial impactará directamente en las reformas estructurales que busca promover el oficialismo nacional, como la modificación del sistema electoral rumbo a los comicios presidenciales. Juan Pablo Valdés confirmó que los representantes parlamentarios alineados con Vamos Corrientes votarán en contra de dichas iniciativas.

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"Nosotros no lo vamos a acompañar, no van a apoyar. A nosotros nos interesa lo que le interesa a los correntinos, a nuestros ciudadanos, que es la ley de zona fría, que es de principal interés", sentenció el mandatario, ratificando la firmeza del bloque correntino en el Congreso de la Nación.