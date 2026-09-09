Corrientes impulsa parques industriales para sostener los puestos de trabajo

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur, destacó el momento de expansión que atraviesa la provincia mediante la radicación de inversiones privadas y el fortalecimiento de la red de parques industriales. Según la funcionaria, la provisión de infraestructura vial y energética resulta determinante para la consolidación de nuevos proyectos de escala regional e internacional.

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Dentro del esquema de atracción de capitales, la funcionaria ponderó el arribo de insumos para la planta de CLT en Gobernador Virasoro y el avance de iniciativas como la planta de celulosa de ARPULP en Ituzaingó. Desde el Poder Ejecutivo señalaron que el objetivo central de la gestión apunta a dotar de competitividad al sector para agregar valor a la materia prima local y volcar la producción hacia mercados exportadores.

Generación de empleo directo e indirecto en los Parques Industriales

El informe del área ministerial precisó el volumen de puestos de trabajo formales que sostienen los principales nodos productivos de la provincia:

Parque Industrial de Santa Rosa: Mantiene alrededor de 300 puestos de trabajo en etapa de reactivación por nuevas inversiones.

Parque Industrial de Ituzaingó: Registra cerca de 300 puestos de trabajo , con proyecciones de duplicar la nómina con nuevos emprendimientos.

Parque Industrial de Paso de los Libres: Suma aproximadamente 150 puestos de trabajo activos.

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Al respecto, Mariel Gabur analizó el efecto dinamizador del entramado productivo. "No son solamente puestos de trabajo directos dentro del parque, sino todo lo que genera en el ecosistema. Cuando un aserradero trabaja, hay logística que trae materia prima, el sector mecánico que arregla máquinas y el sector tecnológico aportando o reparando cámaras", afirmó a Radioactividad.

Esta articulación permitió amortiguar el impacto de la caída del consumo interno sin registrar pérdidas masivas de empleo en la jurisdicción.

Desafíos energéticos, tecnología y capacitación joven

En relación con los costos de producción, la ministra abordó la problemática de la tarifa eléctrica para el sector industrial. Actualmente, la provincia genera el 30 % de la oferta mediante biomasa e avanza en la instalación de parques solares.

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En esa línea, el Ministerio de Industria coordina esquemas de mitigación junto a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).

Finalmente, la funcionaria remarcó que las metas a mediano plazo incluyen la incorporación de tecnología, el desarrollo del valor agregado en origen y la capacitación de jóvenes para responder a las demandas del mercado laboral tecnológico.