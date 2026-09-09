Tragedia en Corrientes: quién era la joven que murió en un accidente en la Ruta 129

Un trágico accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de este miércoles sobre la Ruta Provincial 129, en inmediaciones del puente Timboy, en el acceso a la localidad correntina de Monte Caseros. Un automóvil en el que viajaban tres ocupantes despistó y volcó en una zona de curva, lo que provocó que el vehículo se incendiara por completo a los pocos minutos.

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Como consecuencia del siniestro, una joven murió en el lugar, mientras que los otros dos acompañantes lograron ser rescatados y trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Samuel W. Robinson, donde reciben atención médica y permanecen en observación para determinar la gravedad de sus lesiones.

Identificación de la víctima y el último contacto

Horas más tarde se confirmó que la persona fallecida fue identificada como Carla Vera, de 28 años, hija de conocidos comerciantes de la zona. La confirmación oficial del deceso la realizó su madre, conocida en la comunidad como "Chelita".

La mujer detalló que cerca de las 2:00 de la madrugada mantuvo una última llamada telefónica con su hija, oportunidad en la que la joven le manifestó que registraban inconvenientes mecánicos en el vehículo, consignó el portal local Info Monte Caseros.

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Tras las pericias en el lugar del hecho, el cuerpo de la víctima fue derivado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Investigación judicial y demoras en el acceso

En la escena del hecho trabajó personal de la Comisaría Segunda, peritos de la Policía de Corrientes y representantes de la Fiscalía de Monte Caseros, quienes encabezan las diligencias judiciales para establecer las causas exactas que derivaron en el despiste y posterior incendio.

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Durante el operativo de remoción del automóvil calcinado y las tareas periciales, las autoridades montaron un dispositivo de control que generó importantes demoras en el tránsito de ingreso a la ciudad.