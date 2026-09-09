Myriam Bregman y Nicolás Del Caño convocaron a una marcha contra el Gobierno: cuándo y dónde será

Los dirigentes de izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño convocaron a una marcha contra el Gobierno que empezó a organizarse en asambleas e incluye a organizaciones estudiantiles y sindicales, delegados y miembros del movimiento obrero, referentes del medio ambiente y de las comunidades originarias, jubilados, sectores feministas y organizaciones dedicadas a la defensa de las libertades democráticas.

Myriam Bregman

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), la movilización anunciada por los referentes del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) será el sábado 19 de septiembre y tendrá como punto central la Plaza de Mayo, con réplicas en diferentes ciudades de nuestro país.

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Bregman pidió “transformar la bronca en organización” y exigió que las centrales sindicales dejen la pasividad para avanzar hacia un plan de lucha en medio de las fuertes críticas que está recibiendo Javier Milei.

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Del Caño, por su parte, vinculó la protesta con el resultado de movilizaciones anteriores y aseguró que la jornada se organizó tras el triunfo en las calles contra la ley de Extranjerización de las Tierras. El diputado agregó que “cada día se suman más organizaciones en todo el país” a esta convocatoria.

Entre las razones mencionadas por los dirigentes para impulsar esta movilización aparecen reclamos por las jubilaciones y los salarios, el crecimiento del endeudamiento, los despidos y el aumento de tarifas.

Nicolás del Caño

Cuándo y dónde será la movilización que impulsan Bregman y Del Caño

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración será a las 15:30 horas del próximo sábado 19 de septiembre, con una marcha que irá desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo.

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Esta convocatoria incluye movilizaciones en la mayoría de las provincias.

LT