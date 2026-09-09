Arrestan al matrimonio dueño de una concesionaria: habrían estafado a 47 personas, incluyendo un diputado libertario y el hermano de Pichot

La policía detuvo a un matrimonio propietario de una concesionaria de autos en Pilar tras una investigación que arrancó en mayo por supuestas estafas en la venta de vehículos de alta gama. Entre los damnificados hay un diputado de La Libertad Avanza y uno de los hermanos de Agustín Pichot, el excapitán de Los Pumas.

Según Clarín, los detenidos son Carlos G., de 42 años, y su mujer, Cinthia Ch, de 44, dueños de una concesionaria que se encuentra en la Colectora Oeste de la Panamericana, kilómetro 39.5, en la localidad de Manuel Alberti.

El caso se encuentra en manos de la UFI Nº2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, en el marco de una causa caratulada como estafa y asociación ilícita.

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Cómo empezó el caso

La investigación contra este matrimonio arrancó cuando empezaron a llegar las primeras denuncias contra ellos en mayo pasado, por estafar, por lo menos, a 47 personas, quienes pagaron señas por vehículos que nunca recibieron. Además, la pareja habría vendido autos que les entregaron en consignación sin entregarle la parte que les correspondía a los dueños de estos rodados.

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Fuentes judiciales indicaron al matutino que, entre las víctimas de la estafa se encuentra el diputado Manuel Quintar, que cobró notoriedad por estacionar su Tesla Cybertruck en el garaje del Congreso; y Joaquín Pichot, hermano de Agustín Pichot.

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Durante el arresto de la pareja, en una vivienda del barrio cerrado Los Condes, en Pilar, se incautaron tres celulares.

La Justicia ya había actuado contra el matrimonio: en mayo, les había incautado de su concesionaria 19 vehículos de alta gama por un valor aproximado de 1.300.000 dólares, al exhibirse en sitios no autorizados y no estar en regla.

Según Clarín, la nueva orden de allanamiento y detención fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial de San Isidro, luego de que la investigación determinara que las estafas eran parte de una estrategia criminal.

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El caso se hizo conocido meses atrás, cuando Quintar denunció públicamente haber sido víctima de una supuesta estafa al pagar 285.000 dólares por una camioneta Tesla Cybertruck que nunca recibió.

Manuel Quintar con su tesla Cibertruck

La organización criminal estaría formada por unos 10 miembros, quienes se encargaron de armar todo el esquema para estafar a los clientes de la concesionaria.

Según Clarín, luego del allanamiento de mayo, la concesionaria cerró sus puertas y sus ventanas estaban tapadas con cartones, pero eso no impidió que llegaran nuevas denuncias a la Justicia, hasta que el número de víctimas trepó hasta 47, aunque los investigadores sospechan que podría haber más damnificados.

HM/DCQ