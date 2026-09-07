El descuido al aire libre que delató al ex policía antidrogas prófugo desde hacía seis años

Federico Rodríguez, un exintegrante de la Policía Bonaerense, fue detenido después de permanecer seis años prófugo de la Justicia. El hombre, de 43 años, fue localizado en una vivienda de José León Suárez, partido de San Martín, en el marco de la investigación por una presunta estructura de corrupción policial vinculada al narcotráfico.

Rodríguez había trabajado en la Delegación de Drogas Ilícitas de San Isidro y está acusado de participar en maniobras destinadas a beneficiar económicamente a integrantes de la fuerza. La causa también involucró al exfiscal de San Isidro Claudio Scapolan, quien fue apartado de su cargo y continúa procesado en el expediente.

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Según informó Clarín, Rodríguez fue ubicado luego de una investigación que incluyó seguimientos y escuchas telefónicas. Los investigadores lograron identificar la vivienda en la que se encontraba y un operativo de Gendarmería terminó con su detención.

Cómo encontraron al ex policía que estaba prófugo

Rodríguez se encontraba en la casa de sus padres, en José León Suárez. Durante las tareas de vigilancia, los investigadores detectaron su presencia en el lugar.

El hombre salió al jardín de la propiedad y fue captado por un dron de Gendarmería que se encontraba realizando tareas de seguimiento en la zona. A partir de esa identificación, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería. Después de seis años de búsqueda, Rodríguez quedó nuevamente a disposición de la Justicia y deberá responder por las acusaciones que pesan en su contra.

De qué acusan a Federico Rodríguez

Rodríguez está acusado de haber formado parte de una estructura integrada por policías de la Delegación de Drogas Ilícitas de San Isidro. La investigación sostiene que algunos de sus integrantes habrían utilizado sus funciones para intervenir en el negocio del narcotráfico y obtener beneficios económicos.

Entre las maniobras que se investigan aparece el supuesto robo de droga a organizaciones dedicadas al narcotráfico. También se acusa a Rodríguez de haber participado en procedimientos irregulares y de colocar estupefacientes para incriminar a personas.

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La hipótesis judicial apunta a que los policías investigados no se limitaban a perseguir a organizaciones dedicadas a la venta de drogas, sino que habrían utilizado sus cargos para intervenir en ese mismo circuito ilegal.

La causa que también alcanzó al exfiscal Claudio Scapolan

El expediente tuvo entre sus principales involucrados al exfiscal de San Isidro Claudio Scapolan, acusado de formar parte de la estructura investigada. Su caso todavía no llegó a la instancia de juicio oral.

La investigación generó además consecuencias para otros integrantes de la Delegación de Drogas Ilícitas de San Isidro. Algunos de los policías involucrados fueron juzgados por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada al narcotráfico.

LB/fl