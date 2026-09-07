No le quisieron cargar gas, discutió con el playero y apuñaló a dos cliente en una estación de servicio en Recoleta

Un hombre apuñaló a dos personas en una estación de servicio ubicada en el barrio porteño de Recoleta. El hecho ocurrió el domingo, en la esquina de Paraguay y Montevideo. Todo comenzó pasadas las 20 horas, cuando un hombre llamado Miguel Pérez. de 36 años, discutió con un playero, quien se negó a cargarle gas al explicarle que la documentación del Volkswagen estaba vencida.

En esa circunstancia, el cliente lo amenazó; luego se subió a su auto, lo estacionó cerca del lugar y volvió caminando para agredir al empleado.

Un hombre de 61 años y su hijo de 28 estaban cargando nafta se dieron cuenta de lo que estaba pasando e intentaron detener la pelea, pero el hombre que discutía con el empleado sacó un cuchillo e hirió al joven en el cuello y a su padre le clavó el arma en su pierna izquierda.

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“Le quería pegar al playero. Ahí saltaron el papá y el hijo. En ese momento, el violento los acuchilló a los dos”, le dijo un testigo a TN. Fuentes policiales agregaron que el acusado trató de esconder el cuchillo en un cesto de basura, pero el arma posteriormente fue encontrada por los investigadores.

Una llamada al 911 alertó a la policía sobre lo que estaba pasando y personal de la Comisaría Vecinal 2 B de la Policía de la Ciudad llegó rápidamente a la estación de servicio, donde detuvo al agresor, quien tenía antecedentes penales. Además, llegó una ambulancia del SAME para darle asistencia a los dos hombres heridos, quienes se encuentran fuera de peligro.

Peligro en la estación de servicio: el caso del playero baleado en Lanús

El pasado 13 febrero, un playero fue internado en grave estado tras ser baleado en el tórax por dos ladrones en una estación de servicio del partido bonaerense de Lanús donde trabajaba. También fue herido un cliente que cargaba combustible, a quien le robaron su moto, una Kawasaki 700 negra..

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Fuentes policiales le revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que uno de los heridos es G. C. quien recibió dos impactos de bala en el omóplato, mientras que el otro es un empleado del lugar, P. M., quien fue herido en el tórax.

LT