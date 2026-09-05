Golpe a la mafia: allanan la Cámara de Comercio China de La Plata

La investigación sobre la mafia china en La Plata sumó un nuevo capítulo, con procedimientos en la Cámara de Comercio China de esa ciudad.

En el marco de la causa que lleva adelante la UFIJ N°16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, efectivos del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal allanaron la sede de la entidad para profundizar la búsqueda de documentación sobre su funcionamiento y sobre las personas que ocuparon distintos cargos dentro de su estructura.

El procedimiento se realizó en el inmueble de calle 50, entre 7 y 8, donde fue identificado un miembro de la Cámara que se negó a aportar la documentación solicitada. Ante esa negativa, se estableció comunicación con el fiscal, que dispuso avanzar con un allanamiento en la urgencia para realizar una búsqueda más minuciosa.

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El resultado fue el secuestro de documentación de interés para la causa: registros del organigrama de la Cámara y papeles para individualizar a los responsables de sus distintas áreas desde 2018 hasta la actualidad. También aparecieron denuncias policiales con fotografías de amenazas escritas, documentos que mencionan al directorio de la entidad, direcciones de locales comerciales con sus propietarios sindicados, talones de pago y acuerdos de colaboración con casas de juego.

La Cámara ocupa un lugar relevante en la pesquisa por elementos ya incorporados al expediente que la vinculan con Ke Deqiang, alias “Matías”, señalado como uno de los principales referentes de la organización. Deqiang había sido detenido en 2022 por extorsión e intimidación contra comerciantes chinos, protagonizó una fuga de la Comisaría Primera de La Plata y desde entonces permanece prófugo.

En agosto pasado, el Juzgado de Garantías N°6 había autorizado quince allanamientos simultáneos en La Plata, Villa Elvira, Gonnet y la Ciudad de Buenos Aires, que terminaron con once detenidos y el secuestro de armas, dinero, celulares y documentación.

El nuevo allanamiento apunta ahora a otra dimensión de la causa: conocer desde adentro cómo funcionaba la organización y qué personas tenían responsabilidades dentro de la entidad. Cobra relevancia además a partir de los peritajes sobre los celulares secuestrados en los procedimientos anteriores, que permitieron reconstruir comunicaciones entre Deqiang y el ex funcionario municipal Jonatan Emanuel Reyes, con referencias a clausuras de comercios, inspecciones, licencias de conducir, habilitaciones y pedidos de información sobre policías e inspectores.

Ese material llevó a los investigadores a profundizar la hipótesis sobre vínculos entre integrantes de la organización y personas que podían facilitar gestiones desde distintos sectores de la administración pública.