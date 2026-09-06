La jueza Claudia Grecco fue víctima de un violento asalto comando dentro de su vivienda en la localidad de La Plata. El robo fue cometido por tres asaltantes que irrumpieron en la casa de la magistrada tras saltar paredes linderas y la maniataron junto a su hijo durante una hora y media.

"Vos sos jueza, ya sabemos que sos jueza", le gritaron los asaltantes a la víctima, para hacerle saber desde un principio que sabían quién era ella, y tras reducirla le exigieron dinero y objetos de valor. "Acá vos tenés una caja fuerte. Acá me dijeron que en tu oficina de tu casa hay una caja de seguridad o tenés dólares", lanzaron.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes, alrededor de las 14:30, cuando Grecco, jueza en lo Correccional Nº4 de La Plata, se encontraba junto a su hijo en su casa de Tolosa y ambos fueron sorprendidos por la irrupción de los asaltantes en la vivienda, quienes atravesaron tres casas hasta llegaron a su objetivo.

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En diálogo con el medio 0221, la magistrada contó que ella y su hijo estuvieron maniatados durante una hora y media mientras los asaltantes recorrían las habitaciones de las dos plantas. Posteriormente, los ladrones escaparon por el portón principal con un teléfono, las llaves de la casa y tarjetas de crédito.

Tras el asalto Grecco contó que los delincuentes también se llevaron el disco donde se resguardan las imágenes de la cámara de seguridad de la vivienda, que la obligaron a hacer transferencias de dinero y que luego intentaron realizar compras con las tarjetas que se habían llevado.

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Si bien los delincuentes se llevaron el dispositivo con los videos de seguridad de la vivienda para evitar ser identificados, también fueron capturados por las cámaras de seguridad de los vecinos, dado que para llegar hasta su objetivo atravesaron otras tres casas escalando muros internos.

Afortunadamente la jueza, reconocida por intervenir en la causa por las inundaciones en La Plata en 2013, no resultó herida y logró pedir ayuda tras el asalto. La causa quedó en manos de la DDI La Plata, la cual se encuentra analizando las imágenes de las cámaras de seguridad e intenta determinar si los ladrones actuaron con información previa.

AS / EM