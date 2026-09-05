El hermano del intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, fue detenido este viernes en Punta Alta, acusado por una investigación judicial de haber baleado y golpeado a un hombre de 31 años durante un violento episodio ocurrido en una vivienda particular. Al momento de su arresto, además, el detenido tenía un pedido de captura vigente por robo calificado.

El arrestado fue identificado como Ramiro Aristimuño, de 42 años. El presunto ataque o intento de robo en que habría participado ocurrió alrededor de las 14 en una casa ubicada sobre la calle 11 de Septiembre al 100, de Punta Alta. La víctima, Federico Nicolás Prestipino, acusó a Aristimuño de llegar a su casa, y cuando salió a atenderlo de haberlo golpeado, y disparado en el muslo izquierdo.

De acuerdo con el relato de Prestipino incorporado a la investigación, lo golpeó en la cabeza con la culata del arma, y luego fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde recibió asistencia médica y está fuera de peligro.

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Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que el episodio podría haberse originado en una disputa sentimental. Trabajan en una hipótesis en torno a una joven de 21 años que se encontraba en la vivienda al momento del ataque, y que habría tenido una relación previa con Aristimuño.

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Después de la agresión, el acusado escapó a bordo de un automóvil. Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) logró localizarlo poco después en el barrio Albatros XXVII, donde finalmente fue detenido.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 largo, municiones y una balanza de precisión. También fue detenido un hombre de 43 años que se encontraba junto a Aristimuño. Según fuentes policiales, llevaba una sustancia blanca que deberá ser sometida a peritajes para determinar de qué se trata.

El anterior pedido de captura, todavía vigente

La situación judicial de Aristimuño se complicó todavía más cuando, tras su identificación, los investigadores constataron que registraba un pedido de captura vigente por robo calificado. La medida había sido solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 11 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Por el ataque ocurrido en Punta Alta, en tanto, quedó a disposición de la Justicia e imputado, en principio, por abuso de arma, lesiones, infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y una infracción al artículo 189 bis del Código Penal, relacionado con la tenencia y portación de armas.

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, que deberá determinar cómo se produjo el ataque, cuál fue el móvil y qué responsabilidad tuvo cada una de las personas detenidas.

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El antecedente por una causa de drogas

No es la primera vez que Ramiro Aristimuño queda involucrado en una investigación judicial. En 2019 había sido detenido en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Sin embargo, en 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca lo absolvió junto con otros dos acusados. Los jueces declararon la nulidad de uno de los allanamientos realizados durante la investigación, procedimiento que había derivado en su detención. La Fiscalía había señalado entonces que Aristimuño era uno de los presuntos proveedores de droga más importantes de la zona.

Ahora, cinco años después de aquella absolución, volvió a quedar detenido, esta vez en una causa iniciada a partir de un ataque a tiros ocurrido en Punta Alta.

CS/HB