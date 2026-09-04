El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) estableció que el juicio oral y público por las causas Hotesur y Los Sauces se realizará de manera estrictamente presencial, con una frecuencia de tres audiencias por semana. A partir de una audiencia preliminar, en la que participaron todas las partes del expediente.

Según lo dispuesto, la decisión implica que Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por Vialidad, deberá asistir a los tribunales de Comodoro Py cuando el tribunal lo requiera.

Aún, el proceso no tiene fecha de inicio, ya que el tribunal espera la finalización de algunas medidas de prueba, entre ellas una pericia contable sobre las empresas investigadas.

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El TOF 5 está integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, y tendrá a su cargo un juicio que acumula más de 40 imputados, entre los que figuran Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el contador Víctor Manzanares, y entre 200 y 300 testigos.

Sin embargo, el presidente del tribunal fue claro durante la audiencia: “No va a haber virtualidad”. La definición implica que, por la cantidad de personas y pruebas involucradas, los jueces anticiparon que, si fuera necesario, también podrán habilitar sábados, domingos, feriados y la feria judicial de verano para avanzar con el debate.

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También están imputados empresarios, profesionales y personas vinculadas con las sociedades investigadas, entre ellas Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner y expresidenta de Hotesur, y su esposo, Patricio Pereyra Arandia.

Florencia Kirchner, por su parte, no llegará a juicio. la Cámara Federal de Casación Penal mantuvo en 2023 su sobreseimiento al considerar que era menor de edad cuando comenzó la estructura que se investiga.

Qué se investiga en Hotesur-Los Sauces

La causa reúne dos expedientes que investigaron las operaciones de Hotesur, una empresa vinculada a la actividad hotelera de la familia Kirchner, y Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles.

Ahora bien, la hipótesis de la acusación sostiene que ambas sociedades pudieron haber sido utilizadas para canalizar y lavar dinero de origen ilícito a través de contratos de alquiler y explotación hotelera con empresarios que, a su vez, habían recibido contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Uno de los principales empresarios involucrados es Lázaro Báez, condenado junto con Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Según la acusación, empresas vinculadas al empresario realizaron pagos a las sociedades de la familia Kirchner por el alquiler y explotación de hoteles y propiedades.

La causa Hotesur tiene entre sus puntos centrales al hotel Alto Calafate. La fiscalía sostiene que empresas de Báez realizaron pagos por la explotación de habitaciones y otros espacios del establecimiento, incluso por habitaciones que, según la acusación, no habrían sido efectivamente ocupadas.

A lo largo de 2009 y 2013, según la investigación, Báez habría pagado más de $27 millones a través de Valle Mitre por la explotación de hoteles. A ese monto se sumaron otros pagos realizados por empresas vinculadas al Grupo Austral.

También analiza las operaciones de Los Sauces, donde aparecen contratos de alquiler de inmuebles de la familia Kirchner con empresas relacionadas con Báez y con Cristóbal López.

MV/fl