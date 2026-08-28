Un agente de la Policía Federal abatió a un ladrón que intentó robarle en La Matanza

Un agente de la Policía Federal (PFA) abatió a un delincuente quien, junto a otro cómplice, intentó robarle, en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, al oeste del conurbano bonaerense.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), todo sucedió este jueves 27 de agosto, en la zona de Formosa y Perú, informaron fuentes policiales; los ladrones se movilizaban en una motocicleta y abordaron al agente cuando se dirigía hacia una parada de colectivo.

Uno de los delincuentes amenazó al efectivo con un arma de fuego y le ordenó que le diera todos sus objetos de valor, pero el agente se identificó como integrante de la fuerza y ahí comenzó el enfrentamiento.

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Según el portal Oeste Noticias, el policía se defendió y realizó un único disparo en dirección a la motocicleta, hiriendo al conductor del rodado, quien cayó en el lugar. El segundo ladrón consiguió escapar.

La investigación del caso quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, quien deberá establecer cómo sucedió el intento de robo y las circunstancias en las que el policía usó su arma, aunque según el reporte policial, el efectivo reaccionó tras ser amenazado.

Otro caso de enfrentamiento policial

El 7 de julio pasado, dos ladrones fueron abatidos y un oficial de la Policía Federal (PFA) resultó herido durante un enfrentamiento en la localidad de Moreno, en el oeste del Conurbano. El agente fue llevado al Hospital Mariano y Luciano De la Vega, tras haber recibido tres balazos.

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El enfrentamiento ocurrió en la intersección de San Luis y Santa Teresa de Jesús, en el barrio Casasco, cuando los ladrones intentaban entrar en una vivienda de la zona y fueron divisados por el agente.

El oficial se enfrentó a tiros con los dos delincuentes y los abatió. Rápidamente llegó hasta el lugar personal de la Comisaría Séptima de Moreno, para auxiliar a su camarada y también realizar las pericias correspondientes.