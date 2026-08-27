Clave refuerzo en La Matanza: nuevos patrulleros y tecnología

La Matanza y la Provincia fortalecen la prevención con una nueva inversión destinada a aumentar la flota de seguridad local. En lo que va del año, 400 nuevos patrulleros fueron incorporados y recorren las calles del distrito para brindar una mayor capacidad de respuesta y llevar más tranquilidad a cada una de las ciudades. Más de 1150 móviles fueron destinados al municipio, que junto a la inversión local en tecnología de prevención han mejorado los resultados en materia de seguridad. Los últimos datos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires señalan la disminución del delito en el distrito. En una nueva visita del Gobernador Axel Kicillof a la quinta provincia argentina, como se la denomina demográficamente, La Matanza incrementó la cantidad de móviles policiales que recorrerán las ciudades del distrito.

Junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, destacó la inversión y el fortalecimiento en prevención que lleva adelante el Gobierno local y provincial: “Más de 1150 vehículos llegaron a La Matanza, comprados por la Provincia y por el Municipio. Un compromiso ineludible que tenemos junto nuestro querido gobernador Axel Kicillof y nuestra querida vicegobernadora Verónica Magario, para brindar mayor protección y más tranquilidad a nuestras vecinas y vecinos”.

“El trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, el Gobierno local y la Justicia de La Matanza nos viene brindando muy buenos resultados para todas las familias y toda la comunidad”, indicó Fernando Espinoza.

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“Eso tiene que ver con más inversión en tecnología: 6000 cámaras de seguridad, 1500 paradas seguras, el anillo digital con lectoras de patentes, cámaras de reconocimiento facial, más de 40 mil luminarias y más de 20 mil alarmas vecinales”, sostuvo Fernando Espinoza y subrayó: “La mayor inversión de toda la historia en seguridad”.

Entrega de vehículos y equipamiento para la policía

En ese marco, Axel Kicillof señaló: “Venimos a acompañar a Fernando con esta nueva entrega de vehículos, de equipamiento para la policía, para la seguridad de La Matanza. Hay pocos intendentes en esta provincia y en este país que están tan dedicados a la cuestión de llevarles seguridad a cada barrio, a cada esquina de su distrito, como Fernando Espinoza".

Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario hizo referencia a los últimos datos de la Procuración bonaerense en materia de seguridad y afirmó: “El procurador general de la provincia de Buenos Aires comunicó que La Matanza es el departamento judicial con menos delitos de homicidio en la provincia, por habitante, y eso es un trabajo conjunto. Pero la verdadera seguridad no es una estadística, la verdadera seguridad es la tranquilidad de nuestras familias”.

Al finalizar el acto en San Justo, Fernando Espinoza resaltó: “Mientras Milei abandona al pueblo argentino, lo desprotege y lo deja sin inversión, acá hay un Gobernador y un Gobierno local que hacen todo lo contrario”, y por último se dirigió al Presidente: “Milei: no se hace política con la seguridad. Con la seguridad se cuida a nuestro pueblo, se protege a nuestros chicos, se protege a nuestros abuelos, se protege a nuestros trabajadores, se protege a nuestros comerciantes y a nuestros comerciantes y empresarios”.