"El cuerpo: tesoro y oráculo" Taller de danza para explorar nuevas formas de habitar el cuerpo.

La propuesta parte de una pregunta vinculada con la manera en que atravesamos el presente: ¿De qué disponemos para abordar el tiempo que nos toca vivir? ¿Qué debemos cuidar? ¿A qué darle vigor, fuerza y atención?

Según plantea Molfino, poner en palabras la vertiginosa actualidad y sus efectos resulta redundante porque, antes que nada, los sentimos en el cuerpo. Desde esa perspectiva, el ciclo busca ofrecer herramientas prácticas para recuperar la atención sobre aquello que ya tenemos.

“Me interesa que la danza se expanda, no solo a profesionales, sino que haya espacios donde pueda vincularse con el público en general”, explica Molfino, una mirada que atraviesa toda la propuesta y busca ampliar las posibilidades de encuentro entre el arte, el cuerpo y la comunidad.

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El cuerpo como espacio de exploración

El ciclo propone entender el cuerpo como una concentración de riqueza y como un territorio en el que se encuentran algunos de nuestros bienes más valiosos. Su capacidad para generar efectos y afectos abre, a su vez, la posibilidad de transformar las formas en que hacemos y experimentamos las cosas.

Entrenar la sensibilidad, la capacidad de movernos, de mirarnos y de escucharnos, así como observar atentamente aquello que ya tenemos, son algunas de las prácticas que atraviesan los encuentros.

La propuesta apunta así a que el cuerpo pueda convertirse no solo en una herramienta para habitar el presente, sino también en un “oráculo personal” capaz de orientar hacia un futuro abierto y vital.

En este sentido, la iniciativa también busca ampliar la mirada sobre la danza y sus posibilidades. “La danza es mucho más que una bailarina en el escenario: es un modo de comunicarse con el cuerpo y de relacionarse con el mundo”, señala Molfino.

Para Pablo Sepúlveda,responsable del área de Arte y Cultura de Fundación OSDE, esta apertura forma parte de una concepción más amplia del vínculo entre cultura y bienestar. “La cultura es una dimensión esencial del bienestar porque genera encuentros”, sostiene.

El Ciclo Anual de Talleres Interdisciplinarios es una de las vías centrales para poner esa idea en práctica: este año sumamos la danza y el movimiento, una disciplina nueva para nosotros que dialoga con las exposiciones y amplía el programa más allá de lo expositivo.

Tres encuentros para poner el cuerpo en movimiento

El ciclo comenzó el sábado 15 de agosto con la apertura de la propuesta y continuó con encuentros el sábado 22 de agosto y el viernes 28 de agosto en el Espacio de Arte de Fundación OSDE, ubicado en Arroyo 807, CABA la propuesta finalizará.

Todo lo que hay

El sábado 15 de agosto, a las 15 hs, se realizó Todo lo que hay, un entrenamiento e improvisación en danza a cargo de Alina Marinelli.

El taller propone escuchar, observar e imaginar como prácticas del cuerpo. A través de un entrenamiento físico y sensible, busca desplegar las posibilidades de aquello que ya existe y revelar cómo cobra sentido y potencia en el encuentro con otras personas.

A las 16.30 hs tuvo lugar la performance inaugural, protagonizada por las bailarinas Milagros Muñoz y Luciana Berti, con una activación sonora a cargo de Carola Zelaschi.

Des-hacer el gesto

El segundo encuentro fue el sábado 22 de agosto a las 15 hs, con Des-hacer el gesto, un taller a cargo de Flor Bergallo.

La propuesta invitó a explorar otras formas de habitar el propio cuerpo, poniendo especial atención en la lengua, los ojos, las manos y la respiración como canales a través de los cuales la energía recorre el cuerpo.

El objetivo es entrar en contacto con la vibración del pensamiento y abrir espacios físicos capaces de provocar movimientos y habilitar otras maneras de experimentar el propio cuerpo.

Un cuerpo para las palabras

El ciclo finalizará el viernes 28 de agosto a las 18.30 hs con Un cuerpo para las palabras, a cargo de Celia Argüello Rena.

El taller propone explorar nuevas relaciones entre cuerpos y palabras. Para ello, parte del ejercicio del movimiento en diálogo con diferentes soportes de escritura, buscando provocar un cuerpo de gestualidades que se revelen frente a aquello que damos por nombrado.

La diversidad de propuestas responde también a una intención institucional: generar espacios accesibles para distintos públicos y acercar nuevas experiencias a la comunidad. “Buscamos acercar nuevos públicos, generar encuentro y participación y hacer de estas propuestas algo para toda la comunidad”, explica Sepúlveda.

Una propuesta gratuita con inscripción previa

Todas las actividades se realizan en el Espacio de Arte | Fundación OSDE, ubicado en Arroyo 807, CABA, y son gratuitas con inscripción previa.

Para consultas e inscripción, Fundación OSDE dispone del correo [email protected].

El programa de actividades de Fundación OSDE es posible gracias al acompañamiento de las empresas patrocinadoras: ACTIVIA, ARGUS, CENTRALAB, CENTRO FCS, CITY PHARMA, CTL, DROGUERÍA ROSFAR, KYNET, META, PIATTELLI, PULMOTECH, SANATORIO OTAMENDI, SCIENZA, UNIVERSAL ASSISTANCE, VACUNAR у VIDT.

Más información:

Espacio de Arte | Fundación OSDE — Arroyo 807, CABA.

Actividades gratuitas con inscripción previa.

Viernes 28 de agosto — 18.30 hs: Un cuerpo para las palabras, por Celia Argüello Rena.

Consultas: [email protected]

www.fundacionosde.com.ar