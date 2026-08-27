Fútbol, cine, novedades, noticias más todo el deporte y nuevas pantallas: cómo cambió la manera de vivir la TV

El deporte atraviesa buena parte de la agenda de entretenimiento de los argentinos. El fútbol local concentra gran parte de la atención durante el año, mientras que las principales competencias internacionales y disciplinas como básquet, automovilismo, tenis y deportes de contacto amplían permanentemente las opciones para los fanáticos.

La nueva temporada del fútbol europeo vuelve a sumar capítulos a esa agenda, con la Champions League, y el comienzo de las ligas como algunas de las competencias que concentran la mirada internacional. Al mismo tiempo, el fútbol argentino mantiene su protagonismo con un calendario que genera interés durante todo el año.

Pero el cambio no está solamente en la cantidad de competencias disponibles. También está en cómo las personas eligen consumirlas.

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Un partido puede verse en el televisor del living, seguirse desde un celular mientras se está fuera de casa o retomarse desde otro dispositivo. A eso se suman programas de análisis, repeticiones, información y contenidos que extienden la experiencia más allá de la transmisión en vivo.

GigaredPlay: la televisión también se mueve

En respuesta a estos nuevos hábitos nació GigaredPlay, la app de contenidos de Gigared, que forma parte de la evolución de la propuesta de entretenimiento de la compañía.

La plataforma permite acceder a contenidos de televisión en vivo desde diferentes dispositivos compatibles, llevando la experiencia más allá del televisor tradicional. También incorpora funcionalidades que permiten pausar y retroceder programas ya iniciados, dando mayor flexibilidad al consumo de contenidos.

Gigared Play se adapta a los nuevos hábitos de consumo

Desde su lanzamiento, GigaredPlay fue ampliando su propuesta y consolidándose como una herramienta para acceder a los contenidos de Gigared de una manera más flexible, acompañando una tendencia que atraviesa a toda la industria audiovisual: la televisión dejó de estar asociada a una única pantalla.

Fútbol local y una agenda deportiva cada vez más amplia

Dentro de este ecosistema, el fútbol argentino ocupa un lugar central. La propuesta de Gigared incluye alternativas para acceder a contenidos vinculados al fútbol local y señales deportivas premium, con opciones como ESPN Premium y TNT Sports a través del Pack TF Play.

La oferta deportiva también se extiende a otras disciplinas. Básquet, tenis, automovilismo, deportes de contacto y diferentes competencias internacionales forman parte de una agenda cada vez más amplia para los fanáticos.

Entre las propuestas disponibles se encuentra también Adrenalina Sports Network, una señal dedicada a deportes de contacto, que suma una alternativa diferente dentro del universo deportivo.

Así, GigaredPlay busca acompañar a una audiencia que ya no espera necesariamente estar frente al televisor para seguir aquello que le interesa.

Una plataforma de contenidos que plantea un gran diferencial: la conectividad

En un mercado donde cada vez existen más plataformas de streaming y contenidos digitales, GigaredPlay cuenta con una característica diferencial: forma parte de una compañía de conectividad.

La experiencia de entretenimiento no está separada de la infraestructura que permite acceder a ella. La conectividad de Gigared constituye el punto de partida para que los contenidos puedan llegar a distintas pantallas y acompañar los nuevos hábitos de consumo dentro y fuera del hogar.

Esta integración entre conectividad, televisión y contenidos permite pensar la experiencia de entretenimiento de una manera diferente. No se trata solamente de sumar una aplicación para mirar televisión, sino de construir un ecosistema en el que la conexión y el contenido trabajan juntos.

Gigared Play forma parte de una compañía de conectividad

La evolución de la televisión pasa, cada vez más, por esa combinación. Una buena experiencia de streaming necesita contenido atractivo, pero también una conexión que permita disfrutarlo de manera fluida, estable y desde los dispositivos que cada usuario elige.

En ese contexto, GigaredPlay representa una evolución de la propuesta de Gigared: una plataforma de contenidos respaldada por una compañía de conectividad, que busca integrar entretenimiento y tecnología para acompañar una forma de mirar cada vez más flexible.

Mientras el fútbol argentino continúa generando pasión fecha tras fecha, las competencias internacionales y otras disciplinas amplían la agenda deportiva, la pregunta para los fanáticos ya no es solamente qué quieren ver, sino también cómo, dónde y cuándo quieren hacerlo.

¡Y ahí es donde contenido y conectividad empiezan a jugar el mismo partido!

Más info en www.gigared.com.ar/packs