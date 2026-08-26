República del Fuego: la parrilla de Recoleta reconocida por la Guía Michelin donde el fuego se convierte en una experiencia

En una ciudad donde la oferta gastronómica evoluciona constantemente, República del Fuego logró construir una identidad propia. Ubicado en el corazón de Recoleta, el restaurante convirtió al fuego en mucho más que una técnica de cocción: lo transformó en el hilo conductor de una experiencia donde producto, cocina, vino y hospitalidad conviven con naturalidad.

Ese camino fue reconocido por la Guía Michelin con la distinción Bib Gourmand, un reconocimiento que destaca a aquellos restaurantes capaces de ofrecer una excelente relación entre calidad y experiencia gastronómica, consolidando a República del Fuego como una de las propuestas más interesantes de Buenos Aires.

“Nos interesa que el comensal no solo recuerde lo que comió, sino cómo se sintió”, resume Juan, socio propietario y vocero del restaurante. Esa filosofía atraviesa cada detalle: desde la selección del producto hasta el servicio en sala, pasando por la cocina, la barra y una cuidada propuesta de vinos.

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Una cocina donde el fuego habla por sí solo

En República del Fuego las brasas no buscan imponerse sobre el producto, sino potenciarlo. La propuesta gastronómica encuentra el equilibrio entre técnica, materia prima y tiempos de cocción, permitiendo que carnes, vegetales, pastas y postres desarrollen sabores profundos sin perder identidad. Lo

Una carta que evoluciona y un vino que acompaña al fuego

La carta evoluciona constantemente respetando esa filosofía. Las carnes siguen siendo protagonistas, pero conviven con preparaciones donde el fuego también transforma vegetales de estación, elaboraciones artesanales y una pastelería que incorpora las brasas como parte de su identidad.

El resultado es una cocina contemporánea que respeta la tradición argentina mientras incorpora una mirada actual sobre el producto y las técnicas de cocción.

Gabriel Pérez: la mirada del chef detrás de la experiencia

Al frente de la cocina se encuentra Gabriel Pérez, chef formado en el Centro de Estudios Culinarios San Antonio (CECSA), cuya filosofía combina técnica, paciencia y respeto absoluto por el producto. Su trabajo busca que cada preparación exprese el carácter del fuego sin perder delicadeza ni equilibrio.

Para Gabriel, cocinar a las brasas implica comprender los tiempos de cada ingrediente y acompañarlos con técnicas que potencien su sabor natural. Platos como la tapa de asado braseada con risotto cítrico sintetizan esa visión: largas cocciones, fondos elaborados, salsas trabajadas y el contraste fresco de los cítricos construyen una propuesta donde tradición y creatividad conviven en perfecta armonía.

“El fuego exige paciencia. Cuando se respetan los tiempos y el producto, aparecen sabores que no necesitan artificios”, resume el chef.

Su mirada acompaña la evolución permanente de República del Fuego y fortalece una cocina honesta, técnica y profundamente conectada con la identidad del restaurante.

Vinos argentinos pensados para acompañar cada plato

En República del Fuego el vino ocupa un lugar tan importante como la cocina. La carta fue desarrollada para acompañar cada preparación desde el equilibrio y no desde el protagonismo.

Más que una extensa selección de etiquetas, el restaurante propone un recorrido cuidadosamente curado donde cada vino dialoga con las brasas y con el producto, generando maridajes naturales que enriquecen la experiencia gastronómica.

El equipo acompaña al comensal durante esa elección para encontrar el vino que mejor interprete cada plato y cada momento.

Una barra que también tiene identidad propia

La experiencia comienza mucho antes del primer plato. La barra funciona como punto de encuentro, espacio para disfrutar de un cóctel de autor o simplemente dejarse llevar por una propuesta donde gastronomía y coctelería hablan el mismo lenguaje.

La carta de tragos incorpora clásicos reinterpretados y creaciones propias que acompañan naturalmente la cocina, ofreciendo otra forma de vivir República del Fuego.

Dos momentos diferentes para descubrir el restaurante

Durante las noches, República del Fuego ofrece una experiencia intensa, con una atmósfera cálida donde la cocina abierta, la barra y el servicio construyen un ambiente vibrante.

Los domingos al mediodía el restaurante muestra otra faceta: una propuesta relajada, ideal para compartir en familia o con amigos, donde el fuego continúa siendo protagonista en un contexto más distendido.

Fuego Compartido: cuando la cocina se convierte en encuentro

El ciclo Fuego Compartido continúa consolidándose como uno de los proyectos más representativos del restaurante.

Chefs invitados, cenas colaborativas, degustaciones especiales y experiencias junto a bodegas argentinas forman parte de una agenda que busca generar encuentros entre cocineros, productores y comensales, siempre con el fuego como punto de partida.

Mucho más que una parrilla

República del Fuego demuestra que una parrilla puede transformarse en una experiencia gastronómica integral. Cocina, vino, barra, servicio y hospitalidad conviven bajo una misma filosofía: respetar el producto y ofrecer una propuesta auténtica que evoluciona sin perder su esencia.

El reconocimiento de la Guía Michelin reafirma ese camino, pero el verdadero desafío continúa siendo el mismo desde el primer día: sorprender a cada persona que cruza la puerta y hacer que quiera volver.

Información sobre Republica del Fuego:

https://linktr.ee/republicadelfuego

Ubicación: Juncal 2682/4, CABA

Instagram: @republicadelfuego

Contacto de Prensa: Luciana Salaün, Directora Marketing & Prensa / +54911-3008-7726 / [email protected] / www.salaun.com.ar