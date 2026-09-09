Retiro voluntario móvil en Chaco: hay más de 1.400 trámites y se puede adherir hasta diciembre

El Gobierno del Chaco confirmó que el plazo para adherirse al Régimen de Retiro Voluntario Móvil continuará abierto hasta el 31 de diciembre de 2026. Según informó la Provincia, actualmente existen más de 1.400 solicitudes en trámite de trabajadores estatales interesados en acceder al sistema.

El mecanismo permite que determinados agentes de la administración pública dejen de prestar servicios y continúen percibiendo un ingreso mensual hasta alcanzar las condiciones para jubilarse, además de mantener los aportes previsionales y la cobertura de obra social durante ese período.

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Quiénes pueden acceder al retiro voluntario móvil

El régimen está contemplado en la Ley 4200-H y alcanza al personal de planta permanente que realice aportes previsionales al InSSSeP y reúna un mínimo de 10 años de aportes.

El secretario General de la Gobernación, Julio Ferro, indicó que el monto que recibe cada trabajador se define en función de dos variables: la edad y los años aportados. “Uno se retira con un porcentaje en base a la edad y la cantidad de aportes, que como mínimo es del 50% del sueldo”, explicó el funcionario.

De esta manera, quienes accedan al retiro voluntario móvil en Chaco percibirán al menos la mitad de su remuneración, aunque el porcentaje puede ser superior según la situación previsional de cada agente.

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Ferro señaló además que quienes ingresen al régimen podrán continuar con sus aportes y obra social hasta reunir los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria.

Cómo hacer el trámite y consultar cuánto se cobraría

La adhesión al régimen se realiza de forma digital mediante la plataforma Tu Gobierno Digital. Desde allí, los trabajadores pueden iniciar la solicitud y consultar previamente una estimación del monto que percibirían en caso de incorporarse al sistema.

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La aplicación ofrece una liquidación provisoria, lo que permite conocer de manera anticipada el ingreso mensual estimado antes de tomar la decisión de adherirse.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por la Provincia, ya se encuentran en gestión más de 1.400 trámites de retiro voluntario. Quienes cumplan con las condiciones previstas en la legislación tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre para presentar la solicitud.