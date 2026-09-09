Estafas a jubilados en Chaco: un banco explicó cómo detectó maniobras con créditos y biometría

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) explicó este miércoles cómo comenzaron a surgir las primeras señales que permitieron avanzar sobre una presunta organización dedicada a cometer estafas contra jubilados y adultos mayores en distintas localidades de la provincia. La investigación judicial ya relacionó al menos 12 hechos y calcula un perjuicio económico superior a los 23 millones de pesos.

La entidad intervino después de analizar operaciones denunciadas por clientes y advertir comportamientos que se repetían. Según detalló Julio López, integrante del equipo de Monitoreo Transaccional y Fraude del NBCH, esa información fue puesta a disposición de las autoridades y pudo ser vinculada con otros casos que ya investigaba la Policía.

“Nosotros cada vez que hay una persona estafada analizamos y hacemos retrospectivas. En este caso, la Unidad de Monitoreo Transaccional alertó por una anomalía”, explicó López durante una conferencia de prensa.

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El rastro de las transferencias y las cámaras de seguridad

El banco evitó revelar qué mecanismos internos activaron las alertas para no exponer herramientas de prevención utilizadas contra este tipo de delitos. Sin embargo, indicó que el seguimiento de los movimientos permitió reconstruir parte del recorrido del dinero y obtener datos relevantes para identificar a los sospechosos.

“Por filmaciones en sucursales y otras cosas se les pudo poner cara. Por transferencias a mulas se les pudo poner nombres”, sostuvo López. Las denominadas cuentas mula son utilizadas habitualmente para recibir o transferir fondos de terceros y dificultar el seguimiento de las operaciones.

La investigación también permitió establecer una característica que diferencia esta causa de otras estafas digitales: en algunos episodios, los acusados habrían mantenido contacto personal con las víctimas e ingresado a sus domicilios.

De acuerdo con el representante del banco, los sospechosos manipulaban los celulares de los adultos mayores y, en determinadas ocasiones, incluso los acompañaban hasta las sucursales. “Esta gente se metía en la casa de los abuelos”, advirtió.

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Biometría y créditos tomados a nombre de las víctimas

Uno de los aspectos que analiza la Justicia es la utilización del sistema de validación biométrica de la aplicación bancaria. Según la reconstrucción difundida por el NBCH, algunas víctimas habrían sido inducidas mediante engaños a realizar los pasos necesarios para autorizar operaciones desde sus propios teléfonos.

“Abrían la aplicación del banco en el teléfono de la persona y le hacían hacer, engañada, todo el proceso que terminaba en un crédito”, explicó López.

La sospecha es que la maniobra no consistía solamente en retirar o transferir los fondos que las víctimas ya tenían disponibles. En algunos casos, también se habrían gestionado préstamos bancarios a nombre de los jubilados, lo que incrementaba el perjuicio y dejaba además una deuda a cargo del damnificado.

Desde el NBCH remarcaron que el impacto económico debe analizarse de acuerdo con la realidad de cada víctima. “Para una persona que cobra una jubilación, 500 mil pesos puede ser una tragedia”, sostuvo López.

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Un detenido, prófugos y una nueva denuncia en análisis

La causa se encuentra en manos del Equipo Fiscal N.º 13, a cargo de Víctor Recio, con intervención del Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco. Hasta el momento se realizaron distintos allanamientos, una persona fue detenida y existen pedidos de captura contra otros sospechosos.

Durante uno de los procedimientos realizados en Resistencia, uno de los buscados consiguió escapar por los techos antes de ser localizado por los investigadores.

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El banco adelantó además que prepara otra denuncia por movimientos considerados sospechosos detectados durante sus controles. Por el momento, no se estableció si esas operaciones pertenecen a la misma estructura investigada.

La pesquisa deberá determinar ahora cuántas personas resultaron finalmente damnificadas, qué destino tuvieron los fondos, si existen operaciones realizadas a través de otras entidades financieras o billeteras virtuales y cuál fue el grado de participación de cada uno de los sospechosos.