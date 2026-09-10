Maciel afirmó que a Loan lo atropellaron y ocultaron: “Los responsables son Pérez, Caillava y Laudelina”

En una nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el imputado Walter Maciel prestó declaración indagatoria ante el tribunal e instaló una hipótesis tajante sobre el destino del menor. El excomisario de la localidad de 9 de Julio afirmó que el niño fue víctima de un accidente de tránsito en el que terminó atropellado, levantado y posteriormente ocultado por integrantes del círculo cercano.

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"No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes. Los responsables directos son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña", aseveró el exfuncionario policial durante su exposición en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Walter Maciel, quien llega al debate procesado bajo la acusación de partícipe necesario, intentó desvincularse de la maniobra de encubrimiento y remarcó: "Se me acusó de algo que no hice. Por más que esté preso, sigo investigando".

Duros cruces contra Laudelina Peña y la reconstrucción inicial

Durante su testimonio, el imputado apuntó contra la tía del menor y la acusó de entorpecer los operativos de rescate desde el primer día de la investigación. "Laudelina Peña, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos? Usted en todo momento desvió los lugares de búsqueda, le hizo mal a la causa", interpeló directamente a la mujer en la sala de audiencias, desmintiendo además haberle dado indicaciones sobre falsas pistas.

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Asimismo, Walter Maciel repasó las primeras horas tras el alerta por la ausencia del niño en el paraje Algarrobal. Según su versión, tras ser avisado por un subordinado de la dependencia, se apersonó en la vivienda de la abuela Catalina, se entrevistó con los padres y diagramó el despliegue territorial. "Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo", expresó.

Alertas al fiscal, refuerzos y las sospechas sobre el matrimonio

En relación con el matrimonio integrado por el exmarino Carlos Pérez y María Victoria Caillava, el acusado recordó la entrevista inicial que mantuvo con ellos en la zona rural. Precisó que Pérez minimizó la situación al manifestar que solo había visto un animal en las inmediaciones. Walter Maciel indicó que en un primer momento no sospechó de sus dichos debido al rango militar que el hombre ostentó en la Armada Argentina.

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Finalmente, el exjefe policial sostuvo que pasadas las 17:30 de aquella jornada notificó formalmente de la desaparición al fiscal interviniente y solicitó la colaboración de 32 dependencias de la Policía de Corrientes para coordinar los rastrillajes nocturnos, reiterando que desde el 13 de junio solicitó la detención de Laudelina Peña.