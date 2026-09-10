Dispusieron la veda extraordinaria en el río Paraná por una concentración masiva de dorados

La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes resolvió aplicar una veda extraordinaria en un tramo estratégico del río Paraná tras detectar un agrupamiento atípico de ejemplares de dorado y un marcado incremento en la actividad pesquera sobre la zona. La normativa fue dispuesta con carácter de urgencia para resguardar la fauna íctica provincial.

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La medida entró en vigencia a partir de las 18:00 del miércoles 9 de septiembre de 2026 y abarca de forma exclusiva el tramo comprendido entre los kilómetros 1109 y 1150 del curso fluvial. Durante el período que dure la disposición, rige la prohibición absoluta para el desarrollo de cualquier modalidad de pesca, afectando a la práctica deportiva, comercial y de subsistencia.

Alcance dinámico y vigencia de la restricción

Desde el organismo oficial precisaron que el área bajo protección posee un criterio dinámico: en caso de que el cardumen se desplaze por fuera de las marcas fijadas originalmente, la restricción se extenderá de manera preventiva siguiendo la trayectoria de la masa de peces.

La norma no cuenta con una fecha fija de finalización y se mantendrá activa hasta que un nuevo acto administrativo determine su levantamiento, sujeto a los dictámenes e informes técnicos periódicos de los biólogos y fiscalizadores.

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Sanciones y canales para denuncias

Para garantizar el acatamiento de la veda extraordinaria, la Dirección de Recursos Naturales estableció duras penalidades para los infractores. Quienes violen la prohibición deberán abonar una multa económica equivalente al precio de 500 litros de nafta súper y afrontarán una inhabilitación mínima de seis meses para ejercer cualquier tipo de actividad vinculada al aprovechamiento de recursos naturales en el territorio correntino.

A fin de reforzar los controles de fiscalización, el organismo solicitó la colaboración de los usuarios e hizo públicos los canales oficiales para realizar denuncias por irregularidades a través del número telefónico 0379-154341357 y la vía de correo electrónico institucional.