Día del Empleado de Comercio: cuándo será el descanso y qué pasará con los locales en Resistencia

Los empleados de comercio de Resistencia tendrán el lunes 28 de septiembre su jornada de descanso por la celebración correspondiente al sector. Así lo informó la Cámara de Comercio de la capital chaqueña, luego de la definición comunicada por la Federación de Empleados Mercantiles.

La disposición comprende a los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y establece para esa fecha un tratamiento laboral equiparable al previsto para un feriado nacional.

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De esta manera, el traslado de la celebración impactará sobre la actividad comercial de ese lunes, aunque no supone que todos los establecimientos deban permanecer cerrados.

Qué pasará con los comercios el lunes 28 de septiembre

La Cámara de Comercio de Resistencia aclaró que los propietarios tendrán la posibilidad de decidir si mantienen abiertos sus negocios durante esa jornada.

En caso de optar por trabajar, podrán hacerlo, pero deberán respetar las condiciones salariales previstas para los empleados mercantiles alcanzados por la celebración.

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En concreto, los trabajadores de comercio que presten servicios el lunes 28 deberán cobrar doble por esa jornada, de acuerdo con lo informado por la entidad empresarial.

Por lo tanto, la fecha no implicará un cierre comercial obligatorio en Resistencia: algunos locales podrán permanecer abiertos y otros optar por no atender, mientras que el personal comprendido por el convenio contará con las condiciones especiales correspondientes al Día del Empleado de Comercio.