El Gobierno presiona por el RINI y pide apoyo opositor para aprobar incentivos a las inversiones

El Gobierno del Chaco busca reunir respaldo político en la Legislatura para avanzar con el Régimen de Incentivos a Nuevas Inversiones (RINI), uno de los proyectos económicos impulsados por el Ejecutivo que propone beneficios fiscales y financieros para quienes radiquen nuevos emprendimientos en la provincia.

En la previa del debate parlamentario, el presidente de la Agencia de Inversiones, Martín Poccard, salió a defender la iniciativa y dirigió un mensaje especialmente hacia los bloques opositores. “Generar empleo está por encima de cualquier color político”, sostuvo, al reclamar acompañamiento para la propuesta.

El proyecto ya fue enviado a la Cámara de Diputados del Chaco y plantea como uno de sus principales ejes garantizar hasta 30 años de estabilidad a las inversiones que ingresen al régimen. La intención oficial es ofrecer previsibilidad frente a eventuales modificaciones tributarias o regulatorias provinciales.

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El Gobierno apuesta a beneficios fiscales para atraer inversiones

Según explicó Poccard, el RINI contempla que durante la etapa inicial de inversión los proyectos alcanzados puedan acceder a exenciones de impuestos provinciales. “Durante la etapa más delicada, que es cuando se realiza la inversión, no se le cobrará ningún impuesto provincial”, señaló el funcionario.

El esquema también incorpora mecanismos de financiamiento. La Provincia prevé bonificar puntos de las tasas de interés para facilitar el acceso al crédito de quienes pongan en marcha proyectos productivos o comerciales.

Desde el Ejecutivo aseguran que el régimen no apunta exclusivamente a grandes inversiones, sino que podría alcanzar desde pequeños emprendimientos hasta proyectos empresariales de mayor escala. Poccard sostuvo que uno de los reclamos más frecuentes del sector privado es contar con reglas estables para planificar inversiones a largo plazo.

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El pedido a la oposición para conseguir los votos

Más allá de los aspectos económicos, el Gobierno comenzó a instalar la discusión en términos políticos ante la necesidad de conseguir los votos para aprobar el proyecto en la Legislatura.

Poccard pidió una “oposición responsable” y cuestionó lo que definió como un “futbolismo” en la política provincial. “Debemos dejar de lado el ‘riverboquismo’ para empezar a construir políticas públicas pensadas en la gente, en el empresario y en el crecimiento de la provincia”, afirmó.

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El funcionario señaló además que la propuesta fue discutida con representantes de la Federación Económica del Chaco y cámaras de comercio de distintas localidades, y aseguró que los incentivos responden a demandas planteadas por el sector privado.

Con el proyecto ya en manos de los diputados, el oficialismo buscará ahora transformar ese respaldo empresarial en apoyo legislativo. La discusión pasará por determinar si la oposición acompaña el paquete de incentivos tal como fue enviado por el Ejecutivo o plantea modificaciones antes de su eventual aprobación.