Tomás Rebord y Manu Jove explicaron que Javier Milei está cada vez más solo en la Quinta de Olivos

La caída de las visitas a Javier Milei en la Quinta de Olivos fue uno de los principales temas que analizó Manu Jove en el programa de Tomás Rebord en +Perfil. El periodista presentó un relevamiento de Letra P, elaborado sobre la base de registros de Casa Militar, que compara los ingresos de visitantes habituales durante 2024, 2025 y el primer semestre de 2026.

“Es verdad. Todos bajaron mucho. Es cierto”, sostuvo Jove al observar las cifras. El periodista aclaró que la comparación incluye dos años completos y solamente los primeros seis meses de 2026, por lo que los números de este último período no representan todavía el total anual.

Los visitantes habituales que redujeron sus ingresos

Entre los casos mencionados aparece Santiago Caputo, cuyos ingresos, según los números mostrados durante el programa, fueron 19 en 2024, 19 en 2025 y 5 durante el primer semestre de 2026. “Santiago Caputo, menos este año. Se habla mucho de esa comparación”, señaló Jove. Rebord repitió las cifras durante el análisis: “19-19-5”.

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El periodista también destacó el caso de Sandra Pettovello, con 20 ingresos en 2024, 12 en 2025 y 2 en el primer semestre de 2026. “Mirá Pettovello. 20 en 2024, 12 en 2025 y 2 en 2026 nada más este año”, afirmó.

Jove señaló que Juan Carlos de Pablo se mantiene entre los visitantes habituales. También mencionó que otros nombres registraron una disminución y recordó que el relevamiento corresponde a los ingresos a Olivos, no a la totalidad de los contactos o reuniones que el Presidente pudiera mantener en otros lugares.

El caso de la kinesióloga y las visitas a Olivos

Otro de los datos que llamó la atención durante la conversación fue el de Leandra Protolongo, kinesióloga y fisioterapeuta mencionada por Jove. Según los registros que presentó, sus ingresos fueron 25 en 2024, 51 en 2025 y 2 durante el primer semestre de 2026.

“25-51-2”, enumeró el periodista. Rebord se detuvo especialmente en la diferencia con el año anterior y preguntó: “¿Qué se pudrió acá? O sea, algo acá salió muy mal”.

Jove sostuvo que Milei continuaba buscando un profesional para atenderse y agregó, en referencia a esa búsqueda: “Dicen que ya es Karina Milei la que llama”. El periodista vinculó el tema con molestias de espalda del Presidente, aunque no aportó una explicación confirmada sobre la reducción de las visitas de Protolongo.

El regreso de Milei a las reuniones de gabinete

El análisis también abordó los cambios en la presencia presidencial en la Casa Rosada. Jove señaló que Milei había regresado después de 25 días sin asistir y que decidió retomar un esquema de reuniones de gabinete semanales.

“Voy a ir a la reunión de gabinete, voy a hacer reunión de gabinete todas las semanas”, relató Jove al reconstruir la decisión presidencial. Según explicó, se trata de un formato similar al que utilizaba el Gobierno al comienzo de la gestión.

Rebord interpretó ese regreso como un cambio respecto de una etapa en la que el Presidente había permanecido más apartado de esa dinámica. “Estaba a un lado, retirado a otro costado, dijo, ahora vuelvo. Reunión de gabinete todas las semanas”, comentó.

Las reglas de las reuniones presidenciales

Jove también repasó una nota de Luciana Geuna sobre las condiciones en las que se desarrollan las reuniones de gabinete. Según ese reporte, los postigos del Salón Eva Perón deben permanecer cerrados y el aire acondicionado se mantiene a una temperatura baja.

El periodista contó que había estado dos veces en el despacho presidencial durante esta gestión y recordó: “Mucho frío. Lugar de mucho frío, aunque sea en invierno”.

También mencionó reglas sobre el ingreso de los mozos, el uso de celulares y los ruidos durante las reuniones. “Los ministros e invitados deben revolver con sus cucharitas el café antes de que él empiece a hablar. Porque lo perturban esos ruidos”, relató Jove al leer los detalles publicados.