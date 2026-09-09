Ezequiel Saferstein analizó en RDEsc el crecimiento de la nueva derecha: “Vi un proceso de masificación de autores”

El sociólogo y escritor Ezequiel Saferstein habló sobre su libro La Nueva Derecha, una investigación que comenzó hace ocho años para analizar el crecimiento de distintos sectores de las derechas radicalizadas en Argentina. En diálogo con Osvaldo Quiroga, explicó que comenzó a estudiar estos espacios cuando todavía no tenían la visibilidad que alcanzaron posteriormente.

“Se trata de una investigación de ocho años, en la que empecé a adentrarme en el mundo de las derechas radicalizadas”, señaló en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Como parte de ese trabajo, comenzó a asistir a presentaciones de libros de referentes vinculados con estos sectores, entre ellos Agustín Laje y Nicolás Márquez.

Los libros como puerta de entrada a la investigación

Saferstein relató que en aquellos primeros encuentros comenzó a observar un fenómeno que despertó su interés: la presencia de numerosos jóvenes que participaban activamente de las presentaciones y buscaban tener contacto directo con los autores.

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“Veía muchos jóvenes con su libro, que hacían las filas para sacarse fotos con los autores, para que les firmen los libros”, contó. También prestó atención al funcionamiento de las editoriales y a la manera en que esos escritores comenzaban a ocupar un lugar como referentes intelectuales.

“Veía mesas de editores que vendían los libros. Veía a estos autores que se posicionaban como intelectuales, como referentes de un espacio”, señaló. A partir de esas observaciones, comenzó a realizar entrevistas y trabajos de campo que terminaron dando forma a una investigación de largo plazo.

El recorrido desde los márgenes hacia el mainstream

Uno de los principales conceptos desarrollados por Saferstein es el recorrido que realizaron estos sectores desde espacios relativamente pequeños hasta alcanzar una presencia masiva. El sociólogo definió ese proceso como un desplazamiento “desde los márgenes” hacia el “mainstream”, es decir, hacia espacios centrales de la discusión pública.

Durante esos ocho años, pudo observar cómo autores que inicialmente realizaban presentaciones ante públicos reducidos comenzaron a llenar espacios cada vez más grandes. Según explicó, ese crecimiento terminó llevando a algunos de estos referentes a participar de eventos de gran convocatoria, como la Feria Internacional del Libro.

“Vi un proceso de masificación de autores que empezaban en pequeños lugares hasta después llenar la Feria del Libro”, afirmó.

El papel de los jóvenes en la construcción política

Para Saferstein, uno de los aspectos centrales del fenómeno es la relación que determinados jóvenes establecieron con los libros y con los autores que se transformaron en referentes de esos espacios. El investigador sostuvo que ese vínculo no se limitó a la lectura, sino que también formó parte de un proceso de construcción de identidades y posicionamientos políticos.

“Los jóvenes, o el grupo, un núcleo duro, digamos, que tiene una relación muy particular con los libros, con estos referentes, iba construyendo también su subjetivación política”, explicó.

El sociólogo señaló que pudo observar cómo esos jóvenes fueron desarrollando una relación política con los referentes que seguían. En ese recorrido, destacó especialmente el papel que tuvieron Laje y Márquez en las primeras etapas del proceso que estudió.

De las presentaciones a las grandes convocatorias

La transformación que describe Saferstein también puede observarse en el crecimiento de las actividades protagonizadas por estos autores. Lo que comenzó con encuentros en lugares pequeños terminó convirtiéndose en eventos de mayor convocatoria.

El investigador explicó que esa expansión estuvo acompañada por una relación cada vez más estrecha entre los jóvenes y las figuras que seguían. “Vi una relación de creer en la política, y después fue construyendo una relación con esos referentes”, sostuvo.