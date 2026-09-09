RDI: aseguran que en la relación del Gobierno con los empresarios, “no hay grieta cuando se trata de repartir negocios”

El periodista, Diego Genoud, pasó por Ronda de Investigación por +Perfil y analizó la transformación de las élites económicas argentinas y el avance de empresarios nacionales sobre compañías estratégicas.

Diego Genoud explicó por qué considera que estos empresarios deben ser seguidos de cerca: “Aparecen mucho, creo que tienen un protagonismo, no sé si excesivo, pero tienen un protagonismo central en la política, en las escenas del poder y bueno, siempre vuelven esos protagonistas y me parece que le tenemos que prestar atención”.

Sobre José Luis Manzano, agregó que, “de alguna manera están llamando la atención, en el caso de Manzano, con las compras de empresas estratégicas” y remarcó la continuidad de su trayectoria empresarial: “30 años después en esta etapa de reprivatización, se haya quedado con Edenor durante el gobierno del Frente de Todos, ahora se haya quedado con Metrogas que se la vendió YPF, el 70% de las acciones”.

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El periodista también explicó que el propio Manzano se veía reflejado en los empresarios que surgieron tras la caída de la Unión Soviética: “Manzano se veía en ese espejo, se miraba en ese espejo y pensaba que en Argentina podía suceder algo similar”.

Del poder político al poder económico

La trayectoria de Manzano comenzó en la política durante los primeros años de la democracia. Genoud recordó su ascenso y posterior desembarco en el mundo empresarial. “Él fue alguien que fue muy destacado en la política, apenas volvió la democracia, era el jefe con apenas 27 años, era el jefe de la bancada del peronismo y después llegó a ser ministro del interior”, señaló.

Tras abandonar la actividad política, Manzano inició una carrera empresarial que lo llevó a construir un conglomerado con presencia en distintos sectores. Genoud describió aquel momento como el comienzo de una nueva etapa: “Manzano alquila, no tenía plata para comprarse, no sé, un departamento y poner ahí la oficina de íntegra que es la nave insignia a partir de la cual él empieza a comprar y comprar y comprar”.

Los nuevos empresarios del Gobierno de Milei

La discusión sobre las élites actuales lleva inevitablemente a mirar a los grupos empresarios que crecieron durante el actual ciclo económico. En este sentido, Genoud puso el foco en el grupo Neus: “Hoy está el grupo Neus, yo creo que el grupo Neus es un grupo que no existía y es un grupo que nace de la mano del gobierno de Milei, sobre todo por su relación con Santiago Caputo”.

Según su análisis, el grupo amplió rápidamente su presencia en el sector energético: “Una empresa que no existía o que tenía alguna distribuidora pequeña de energía y de repente se convierte en una empresa integrada”.

Para Genoud, este proceso forma parte de una estrategia más amplia: “Entonces, no es solo Manzano, yo diría que el grupo Clarín también está en un acercamiento”.

Clarín, Manzano y los acuerdos detrás del poder

Otro de los puntos centrales fue la relación entre empresarios, medios y Gobierno. Genoud mencionó la operación vinculada a Metrotel y los clientes que quedarían fuera de la estructura de Telefónica tras la adquisición por parte del grupo Clarín. “Bueno, por detrás apareció una empresa que se llama Metrotel, que va a comprar, esto está comprobado”, resaltó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Y explicó: “Metrotel aparece como el comprador de los 6 millones de clientes que le sobran al grupo Clarín después de haberse quedado con Telefónica bajo el gobierno de Milei”.

A partir de estos movimientos, Genoud planteó una hipótesis sobre la relación entre los principales grupos económicos y el poder político: “Creo que hay todo un esfuerzo del Gobierno de cerrar acuerdos con grupos empresarios”. La conclusión de su análisis apunta a una característica que atraviesa diferentes sectores políticos: “No hay grieta cuando se trata de repartir negocios, pareciera”.