En RDI se analizó que Argentina quedó entre los peores resultados de la región en cuanto a las pruebas PISA

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a poner bajo análisis el desempeño de la educación argentina. El metaanálisis de los resultados muestra que casi 8 de cada 10 estudiantes no alcanzaron el nivel básico en matemática, mientras que 6 de cada 10 no lo hicieron en lectura ni en ciencia.

En Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la especialista en datos Sol Clemente explicó el alcance de la evaluación, que se realiza a nivel mundial cada tres años y es impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En Argentina participaron 412 escuelas y 11.093 estudiantes, mientras que a nivel internacional fueron evaluados 760.000 alumnos de 91 países; además, Clemente remarcó que el deterioro fue global, aunque con una caída particularmente pronunciada en el país.

Matemática, lectura y ciencias: los números que preocupan

Clemente explicó el alcance de la evaluación: “Nosotros ya veníamos hablando de educación, incluso la semana pasada les había traído algunos datos sobre educación, no estaban todavía los resultados de las pruebas PISA, pero para hacer un resumen, estas pruebas PISA se hacen a nivel mundial cada tres años y es impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”.

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La especialista remarcó que el deterioro fue global, aunque con una caída particularmente pronunciada en Argentina: “Lo que se vio básicamente es que cayeron los niveles de educación, tanto en matemática, en lengua y en ciencia, en todo el mundo, no es que salgo solamente de Argentina, el tema es la caída tan profunda que hubo en nuestro país”.

Uno de los datos más relevantes es el porcentaje de estudiantes argentinos que no logra alcanzar el nivel 2 de las pruebas PISA, considerado el umbral básico de competencias. “Los números que muestran esto es que casi 8 de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzaron el nivel básico en matemática y 6 de cada 10 no lo alcanzaron ni en lectura ni en ciencia.”, señaló Clemente en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

La periodista también detalló la evolución de los puntajes entre 2022 y 2025: “En ciencias, Argentina descendió de 406 puntos en 2022 a 393 en 2025. El promedio de los países de la OTEC es de 482 puntos y Argentina está en 393, muy por debajo del promedio”.

En lectura, el resultado también fue negativo. “En el caso de lectura, por ejemplo, el puntaje argentino bajó de 401 a 389, mientras que el promedio es de 461 y nosotros estamos en 389”, aseveró.

La situación matemática aparece como uno de los principales focos de preocupación: “Y en matemática, nosotros en Argentina estamos en 367 puntos, que son 11 puntos menos que en 2022”.

Argentina quedó octava en Latinoamérica

El desempeño argentino tampoco fue favorable al compararlo con otros países de América Latina. En lectura, Argentina quedó en el octavo lugar entre 13 países. Sobre la misma línea, Clemente detalló el ranking: “Chile, Uruguay, Costa Rica, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina octavo y por debajo nuestro está El Salvador, Paraguay, República Dominicana y Guatemala”.

Más adelante, volvió a remarcar la posición argentina: “Es una tendencia que está afectando a la región en general, eso segurísimo. Después nosotros quedamos, por ejemplo, en el puesto 8 de 13 en lo que tiene que ver con la lectura, encabeza la lista Chile, que es el que mejor le fue, le sigue Uruguay, Costa Rica, Brasil, México, Colombia, Perú”.

El desafío de recuperar los conocimientos básicos

Para Clemente, el dato más preocupante no debe analizarse solamente desde el ranking internacional, sino desde las competencias concretas que los estudiantes deberían adquirir. “Empecemos a ver dónde está el problema global y desde ahí también qué es lo que está pasando en Argentina particularmente, porque los números muestran que estamos muy por debajo del promedio y son chicos de 15 años los que se hacen esta evaluación”, resaltó.

Y agregó: “En dos años, en tres años van a querer entrar a una universidad y no tienen los conocimientos básicos tanto en lectura, matemática y ciencias”.

La situación queda todavía más expuesta con un ejercicio elemental de matemática. Clemente aportó un dato concreto: “Mira, solo uno de cada cuatro estudiantes argentinos de 15 años pudo resolver un ejercicio de regla de tres simples, justo que trajiste el tema”.