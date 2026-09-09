RDC: crece la tensión por la guerra entre Estados Unidos e Irán y el petróleo supera los 100 dólares

La guerra entre Estados Unidos e Irán se intensifica mientras crecen las consecuencias económicas y aumenta la incertidumbre en los mercados internacionales. El conflicto escaló luego de una serie de ataques contra embarcaciones vinculadas con Irán y mantiene como uno de sus principales focos la cuestión nuclear.

En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell explicó que las autoridades iraníes manifestaron su disposición a dialogar con Donald Trump, aunque el presidente estadounidense no aceptaría por el momento esa posibilidad. También detalló los últimos ataques y sus consecuencias sobre la economía mundial.

Irán busca dialogar mientras se intensifica la guerra

“Lo que están diciendo las autoridades en Irán, en Teherán, es que están dispuestos ahora sí a un diálogo con Donald Trump, pero Donald Trump no quiere por el momento entrar en ese diálogo y el asunto es que entonces se está intensificando la guerra”, señaló Norman Powell.

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El conflicto escaló luego de una serie de ataques contra embarcaciones vinculadas con Irán. En este sentido, explicó: “Como hemos mencionado, ha habido un ataque de las fuerzas de Estados Unidos a cinco buques tanques de Irán, y esto fue en respuesta a un intento de ataque de Irán a un buque de guerra de Estados Unidos, que fue neutralizado”.

Según el periodista, Estados Unidos respondió con una ofensiva contra las embarcaciones: “Estados Unidos reaccionó hundiendo a un barco e incendiando a los otros cuatro barcos”.

El programa nuclear, en el centro del conflicto

El trasfondo principal del enfrentamiento continúa siendo el programa nuclear iraní. Powell recordó que en abril había sido firmado un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que contemplaba negociaciones y un análisis de la cuestión nuclear.

“Figuraba no sólo un diálogo, sino también un análisis de la situación nuclear, que es la razón principal por la cual Estados Unidos inició el ataque a Teherán”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El petróleo supera los 100 dólares y aumenta la preocupación económica

La escalada militar también impacta sobre la economía mundial. El petróleo superó los 100 dólares por barril ante el temor a una interrupción del suministro energético en Medio Oriente. Powell destacó la magnitud del incremento registrado desde el comienzo de la guerra: “Precisamente desde que empezó el conflicto, el combustible, el petróleo, ha subido 40%, o sea, es una cifra realmente grande y está afectando el comercio mundial”.