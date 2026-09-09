RDC: documentos desclasificados revelaron que España fue alertada antes de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta

El periodista, Marcelo Molina, en su participación durante Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, se refirió a que la desclasificación de 36 documentos de organismos de inteligencia españoles abrió una fuerte polémica política en torno a la llegada masiva de inmigrantes marroquíes a Ceuta.

Molina explicó que los documentos generaron sorpresa porque “se había anunciado que se iban a desclasificar documentos pero no había mucha expectativa”. Según detalló, “se trata de lo que se liberó hace poco más de una hora, de 36 documentos de todos los organismos de inteligencia, de la Central Nacional de Inteligencia, la Inteligencia Militar, la Policía Nacional y de la Guardia Civil”.

España recibió advertencias sobre la llegada de inmigrantes previo a la invasión masiva

Las alertas comenzaron antes de la llegada masiva. “Ya el 8 de julio se empieza a hablar del goteo de jóvenes nadadores en esos informes”, señaló Molina, quien agregó que ese mismo día “la Guardia Civil pide reforzar la frontera”.

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La inteligencia española también había advertido sobre la magnitud del movimiento. Según Molina, “el CNI, la Central Nacional de Inteligencia, advirtió el 27 de julio que ya habían llegado 748 personas nadando a esa altura”.

Uno de los documentos incluía una advertencia denominada “inmigración irregular, alerta temprana”, ante posibles intentos de entrada a Ceuta durante la Fiesta del Trono. Incluso, un día antes del episodio masivo, España habría comunicado la situación a Marruecos. “La Central Nacional de Inteligencia de España le avisa a la inteligencia de Marruecos, le avisa que están preparándose, no quiero decir una invasión, pero sí una movilización masiva de personas hacia la frontera”, afirmó Molina en +Perfil.

Durante la llegada masiva, los servicios de inteligencia expresaron su sorpresa por la falta de reacción de las autoridades marroquíes. “El centro de inteligencia envía un comunicado diciendo la sorpresa por la pasividad de las autoridades marroquíes que habían sido advertidas”, relató.

Cómo fue la planificación en redes sociales

Los documentos también incluyen información obtenida de redes sociales y aplicaciones de mensajería. En este sentido, Molina detalló: “Aportan datos también de los WhatsApp, de los Facebook, de los nombres de los grupos”. Entre los nombres identificados figuraban “Asalto a la Valla de Ceuta” y otros grupos vinculados con la movilización.

Además, los servicios de inteligencia interceptaron comunicaciones con mensajes como “el que quiera cruzar tiene una última oportunidad en la fiesta del trono” y “a las 8 vamos todo para allá”. Otro mensaje, según Molina, era contundente: “El 30 vamos a atacar Ceuta”.