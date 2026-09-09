RDC: el curioso ranking que reveló cuál es el plato más español de todos

La tortilla de papas volvió a ocupar el primer lugar entre los platos considerados más típicos de España, por encima de la paella y el jamón ibérico. El dato surgió de una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que fue comentada por Marcelo Molina, corresponsal de España, en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil.

El relevamiento también preguntó cómo prefieren los españoles este clásico de la gastronomía y arrojó una mayoría contundente a favor de la cebolla: más del 70% eligió esa versión. Además, el 56,3% se inclinó por una tortilla poco hecha, mientras que durante el programa los corresponsales compararon las comidas tradicionales de España, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos.

La tortilla volvió al primer puesto en España

Según contó Marcelo Molina, la encuesta consulta cada año cuál es el plato que los españoles consideran más típico y permite elaborar un ranking a nivel nacional y también por comunidades. En esta edición, el jamón ibérico quedó tercero y la paella ocupó el segundo lugar.

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La tortilla quedó primera después de tres años y recuperó así el liderazgo del ranking. Molina destacó que no se trata solamente de una preparación popular, sino de una comida presente en distintos sectores de la sociedad española.

"Es absolutamente transversal", remarcó el corresponsal al referirse a su presencia en diferentes ámbitos sociales. Según explicó, la tortilla puede aparecer tanto en celebraciones de sectores de altos ingresos como en reuniones y comidas de trabajadores.

Con cebolla y poco hecha

La encuesta también indagó sobre las preferencias alrededor de la preparación. Molina señaló que más del 70% de los consultados prefiere la tortilla con cebolla, mientras que el 56,3% opta por una cocción que deje el interior poco hecho.

La combinación que surge del relevamiento es, por lo tanto, una tortilla de papas con cebolla y poco hecha. Jorge Elías, conductor del programa, resumió la preferencia durante la conversación con una referencia al término utilizado habitualmente para ese punto de cocción: "babé".

Molina agregó que en España la tortilla puede consumirse tanto caliente como fría y que también forma parte de desayunos, bocadillos y tapas. De acuerdo con su relato, es habitual encontrarla incluso acompañada de café con leche por la mañana.

La tortilla también mueve una industria

El peso de la tortilla en la gastronomía española también se refleja en su producción. Durante el segmento, Molina mencionó cifras de elaboración industrial y de consumo en bares y restaurantes que muestran la dimensión que alcanzó esta preparación.

El corresponsal sostuvo que se trata de "toda una verdadera industria", a la que debe sumarse la producción doméstica. Jorge Elías, por su parte, destacó el tiempo que demanda preparar una tortilla, al igual que otras comidas tradicionales como la paella.

Galicia y Madrid, dos tradiciones diferentes

La conversación también se trasladó a las especialidades regionales. Molina señaló que en Galicia la primera asociación suele ser el pulpo a la gallega, pero sostuvo que los callos también aparecen entre las preparaciones identificadas con la región.

El corresponsal vinculó esa presencia con la tradición ganadera gallega y destacó la importancia de la vaca rubia gallega. Según relató, además de los productos del mar, los asados tienen una presencia importante en distintas zonas de Galicia.

En el caso de Madrid, Molina señaló al cocido como uno de los platos característicos. Lo comparó con el puchero argentino y aseguró que se consume durante todo el año, incluso en verano.

Qué comen en Brasil, Estados Unidos y Reino Unido

La ronda gastronómica continuó con los demás corresponsales. Eleonora Gosman, corresponsal de Brasil, mencionó la feijoada como un plato extendido en todo el país, aunque aclaró que cada región brasileña cuenta con sus propias especialidades.

Por Estados Unidos, Norman Powell ubicó a la pizza en primer lugar entre sus opciones, seguida por las hamburguesas y la comida china. Su intervención abrió una comparación con la comida considerada más tradicional de otros países.

Enrique Zattara, corresponsal de Reino Unido, señaló al fish and chips como el plato británico por excelencia y también mencionó el roast beef y el Sunday roast. En tono crítico, sostuvo que el Reino Unido no tiene una identidad gastronómica tan definida como España.

La discusión llegó a la pizza italiana y argentina

La comparación derivó luego en una discusión sobre la pizza y las pastas italianas. Gosman defendió la gastronomía de Italia, mientras que Zattara sostuvo que la cocina mediterránea española ocupa un lugar superior.

Zattara incluso reivindicó la pizza argentina frente a la italiana y puso como ejemplo a la pizzería Guerrín. El conductor Jorge Elías explicó que existen diferencias entre las preparaciones según el país, especialmente por la cantidad de queso y salsa utilizada.