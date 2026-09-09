RDC: el 38% de las empresas automotrices alemanas ya trabaja para la industria de defensa

La crisis de la industria automotriz alemana está modificando el perfil de numerosas empresas del sector. Según explicó Marcelo Molina, corresponsal de España, el 38% de las compañías automotrices alemanas ya trabaja de alguna manera para la industria de defensa.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Molina vinculó esta transformación con la caída de la producción, la pérdida de empleos, la competencia de China y las dificultades que generó la transición hacia los vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, señaló que el crecimiento de la inversión en defensa está generando nuevos puestos de trabajo y contratos para empresas que históricamente estuvieron vinculadas al sector automotor.

La industria automotriz alemana pierde peso

Molina explicó que la crisis afecta a la industria automotriz europea en general y tiene una especial dimensión en Alemania, uno de los principales países del rubro. Entre los factores que mencionó aparecen la competencia china, las dificultades de la transición eléctrica, los aranceles, la caída de la producción y la crisis del empleo.

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El corresponsal señaló que el sector perdió 100.000 trabajadores en los últimos cinco años. También mencionó el anuncio de Volkswagen sobre una reestructuración que implicaría una reducción de hasta 150.000 empleados en los próximos años, según lo expuesto durante el segmento.

El giro hacia la industria de defensa

Mientras la industria automotriz enfrenta esta situación, la industria de defensa atraviesa un proceso de expansión. Molina indicó que el sector estaría generando alrededor de 20.000 nuevos puestos de trabajo por año, aunque aclaró que ese crecimiento no alcanza para absorber a todos los trabajadores desplazados de las automotrices.

Según el corresponsal, uno de cada seis nuevos trabajadores incorporados a la industria de defensa proviene de la industria automotriz. La reconversión también alcanza a las propias empresas, que comenzaron a cerrar acuerdos para desarrollar productos destinados al ámbito militar.

Entre los ejemplos mencionados aparecen Mercedes-Benz, Daimler y Continental, con trabajos vinculados a vehículos militares, sistemas antidrones, logística y neumáticos especiales. Molina también señaló que dos fábricas, ubicadas en Neuss y Berlín, se destinarían a la fabricación de municiones y equipamiento militar.

Una relación histórica entre autos y defensa

Molina sostuvo que el vínculo entre la industria tecnológica, pesada y automotriz alemana y el sector de defensa no es nuevo. Para graficarlo, repasó el papel que tuvieron distintas empresas y empresarios durante la Segunda Guerra Mundial.

Entre los ejemplos mencionó a Ferdinand Porsche, quien durante la guerra participó en el diseño de tanques para Alemania, y a Daimler-Benz, que fabricaba vehículos blindados. También recordó que BMW producía motores para la Luftwaffe y que Opel fabricaba camiones utilizados por las fuerzas alemanas.

El caso de Robert Bosch fue presentado como particularmente complejo. Molina señaló que, según el relato histórico que expuso, Bosch tuvo vínculos con la resistencia y ayudó a judíos, pero al mismo tiempo su empresa fue proveedora de armamento para el ejército nazi.

China, la transición eléctrica y la crisis europea

Ante una pregunta de Eleonora Gosman sobre el peso de China en la crisis, Molina planteó una interpretación diferente. "Creo que China es la consecuencia y no la causa", afirmó, y extendió ese razonamiento a los aranceles impulsados por Donald Trump.

Para el corresponsal, el principal problema está en las decisiones adoptadas por Europa durante la transición hacia la electrificación del parque automotor. Según sostuvo, las regulaciones implementadas durante años aumentaron los costos de los vehículos y dificultaron su acceso para los consumidores.

Molina también señaló que la infraestructura de carga todavía presenta limitaciones y que la energía no resulta barata en todos los mercados. En España, mencionó la existencia de ayudas estatales para la compra de determinados vehículos eléctricos.

El avance de los autos híbridos chinos

El corresponsal destacó especialmente el desarrollo de los vehículos híbridos enchufables chinos. Según su explicación, estos modelos combinan un motor de combustión con uno eléctrico y pueden alcanzar autonomías cercanas a los 900 o 1.000 kilómetros, dependiendo del uso.

En paralelo, Molina sostuvo que China aprovechó durante años la instalación de fábricas europeas en su territorio para desarrollar capacidades propias. "Los chinos aprendieron a hacer autos, desarrollaron su propia industria", afirmó.

El resultado, según su interpretación, es una competencia que ahora pone en dificultades a los fabricantes europeos. Molina señaló que los vehículos chinos cumplen las normativas, tienen precios más bajos y presentan una oferta que presiona a las automotrices tradicionales.

El desafío de cargar un auto eléctrico en Europa

La infraestructura de carga fue otro de los puntos analizados durante el intercambio. Molina explicó que los tiempos dependen del tipo de vehículo y del cargador, aunque destacó que los modelos más recientes pueden recuperar una parte importante de la batería en pocos minutos.

Como ejemplo, señaló que algunos vehículos pueden alcanzar entre 70% y 80% de carga en unos diez minutos. Sin embargo, sostuvo que durante años la carga demandaba mucho más tiempo y podía complicar los viajes de larga distancia.

Según el corresponsal, un viaje de alrededor de 800 kilómetros podía requerir una parada intermedia para cargar el vehículo, con el riesgo de encontrar un cargador ocupado, fuera de servicio o con una potencia insuficiente. La situación, afirmó, está cambiando con las nuevas tecnologías híbridas y las baterías de carga rápida.

Beneficios y restricciones para los vehículos eléctricos

Molina también explicó que en España existen incentivos vinculados al uso de vehículos eléctricos. Entre ellos mencionó descuentos en estacionamientos y beneficios para los vehículos híbridos, además de restricciones para circular por determinadas zonas de bajas emisiones.

El corresponsal indicó que estas zonas se extendieron a distintas ciudades y que la Unión Europea estableció criterios para determinados centros urbanos. Los vehículos que no cumplen con las condiciones ambientales pueden quedar excluidos y sus conductores enfrentar multas.

En cuanto a la carga doméstica, explicó que es posible instalar un cargador en una vivienda, incluso en algunos edificios, con un costo que ubicó en poco más de 1.000 euros. También señaló que algunas compañías de servicios ofrecen beneficios asociados al consumo eléctrico y la carga del automóvil.