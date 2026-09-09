En RDC analizaron el escándalo que sacudió las redes de Brasil: 66 millones de menciones en una semana y media

La crisis institucional que atraviesa Brasil tuvo un fuerte impacto en las redes sociales y generó un cambio en el tono de las conversaciones digitales. En las últimas horas se registraron 3,6 millones de nuevos reposteos vinculados con las decisiones de la Corte Suprema y sus protagonistas.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal de Brasil Eleonora Gosman señaló que el debate dejó atrás una etapa dominada por los elogios y comenzó a concentrar críticas. Según detalló, desde el comienzo de la crisis se acumularon más de 66 millones de menciones relacionadas con el conflicto.

Un fuerte cambio en el comportamiento de las redes

Gosman explicó que el episodio que involucró al ministro Mendoza y al director general de la Policía Federal produjo un salto significativo en la actividad digital. De acuerdo con los datos mencionados durante el segmento, se contabilizaron 3,6 millones de nuevos registros de reposteos en distintas redes sociales.

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La corresponsal destacó que el dato no se limita al volumen de publicaciones, sino también al cambio en su contenido. "Comenzó a concentrar mucho más críticas que las que había tenido hasta ese momento", señaló.

Según Gosman, las reacciones fueron particularmente negativas frente a las decisiones atribuidas al magistrado. En ese sentido, sostuvo que el fenómeno representa un cambio respecto del comportamiento que se había observado previamente en las redes.

Más de 66 millones de menciones en una semana y media

La conversación digital también se extendió a otros protagonistas e instituciones involucrados en la crisis. Gosman indicó que se registraron más de 66 millones de menciones durante aproximadamente una semana y media.

Entre los términos y nombres que aparecen en esa conversación figuran la Corte Suprema, el Banco Master, Daniel Borcaro, Alexandre de Moraes, Mendoza, la Policía Federal y el Poder Ejecutivo.

La corresponsal también mencionó las referencias a Alexandre de Moraes y las sospechas que, según el debate público referido durante el segmento, lo vinculan con Borcaro. Esas acusaciones forman parte de la discusión alrededor de la crisis y fueron presentadas en el programa como uno de los ejes de la conversación digital.

Del escándalo al debate sobre el poder

Gosman citó el análisis de un experto identificado como Alec Paracallá, quien consideró que el 8 de septiembre marcó un punto de inflexión en la discusión. Según esa lectura, el contenido de las conversaciones comenzó a desplazarse desde el escándalo hacia cuestiones institucionales.

"La conversación ha dejado de girar en torno del escándalo", fue la frase destacada por Gosman. A partir de ese cambio, comenzaron a ganar espacio términos vinculados con el poder, la competencia, la autonomía y la investigación.

Para la corresponsal, esto implica una transformación en el tipo de debate que se desarrolla en las redes. Ya no se trataría únicamente de expresar apoyo o rechazo a determinados protagonistas, sino de discutir aspectos más profundos de la crisis institucional.

La discusión sobre los bots y las cuentas artificiales

Durante el intercambio también surgió un interrogante sobre el verdadero alcance de las cifras de repercusión digital. Jorge Elías planteó la posibilidad de que parte de las publicaciones y reposteos provengan de bots o redes de cuentas automatizadas.

El conductor señaló que en algunos casos pueden observarse cadenas de cuentas que replican contenidos sin contar con una actividad equivalente a la de usuarios reales. Por eso, advirtió que el volumen de menciones no necesariamente permite determinar por sí solo cuántas personas participaron efectivamente de la conversación.

La discusión puso así el foco en un fenómeno cada vez más relevante del ecosistema digital: la posibilidad de que las granjas de bots amplifiquen artificialmente determinadas posiciones. La cantidad de publicaciones puede ser significativa, pero requiere analizar qué proporción corresponde a usuarios reales y cuál a mecanismos automatizados.