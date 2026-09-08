En Ronda de Corresponsales abordaron la disputa en la Corte Suprema que golpea al gobierno de Lula

Brasil atraviesa una nueva escalada de tensión política e institucional a menos de un mes de las elecciones, a partir de una disputa dentro de la Corte Suprema que involucra al gobierno de Lula da Silva y a sectores vinculados al bolsonarismo. La corresponsal de Brasil Eleonora Gosman sostuvo que el conflicto genera un escenario de fuerte desestabilización y puede impactar sobre la campaña electoral.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, Gosman explicó que la disputa se centra en una decisión del juez André Mendonça que ordenó la destitución del director general de la Policía Federal. Según la corresponsal, la medida generó una reacción dentro del organismo y llevó al gobierno de Lula a evaluar la convocatoria del Consejo de la República.

La disputa dentro de la Corte Suprema

Gosman señaló que existe una fuerte confrontación entre dos integrantes de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes y André Mendonça. Sobre el impacto político de esa disputa, la corresponsal sostuvo que "la desestabilización produce el deterioro del gobierno de Lula".

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En ese sentido, vinculó la crisis institucional con la evolución de la campaña electoral. "No es que suba Bolsonaro, es que cae Lula", afirmó Gosman al referirse al retroceso de la intención de voto del actual presidente brasileño.

La decisión sobre la Policía Federal

Según explicó Gosman, André Mendonça ordenó la destitución del director general de la Policía Federal, Andrés Rodríguez, quien había sido designado durante la gestión de Lula. La corresponsal remarcó que, de acuerdo con su explicación, esa designación constituye una atribución exclusiva del presidente de la República.

La medida también alcanzó al director de inteligencia de la Policía Federal, Leandro Almada. Gosman vinculó ambas decisiones con investigaciones relacionadas con Flávio Bolsonaro y su relación con Borcaro.

La corresponsal sostuvo que la decisión de Mendonça generó un conflicto de competencias y cuestionó su adecuación al marco constitucional. "Está violando una norma que establece la Constitución", afirmó al describir la disputa por la conducción de la Policía Federal.

El fiscal general apeló la decisión

Frente a la medida, el fiscal general de la República apeló ante la Corte Suprema para intentar frenar la decisión de Mendonça. Gosman señaló que el planteo se fundamenta en que la designación del director de la Policía Federal corresponde exclusivamente al presidente.

La tensión también provocó una reacción dentro de la propia Policía Federal. De acuerdo con lo relatado por la corresponsal, 11 directores del organismo ofrecieron su renuncia tras la decisión judicial.

Según Gosman, el grupo consideró que los argumentos utilizados para cuestionar al director general respondían a una narrativa vinculada con intereses políticos y electorales. La situación profundizó así el enfrentamiento entre las distintas instituciones involucradas.

La advertencia del entorno de Lula

La crisis también generó advertencias desde el entorno político de Lula. Gosman citó al asesor legal de la campaña presidencial, Marco Aurelio Carvalho, quien planteó que las elecciones deben definirse mediante el voto.

Según la corresponsal, Carvalho advirtió sobre el riesgo de que intereses políticos interfieran en el funcionamiento de las instituciones públicas. En ese contexto, sostuvo que "la democracia misma está en juego".

Para Gosman, el planteo del oficialismo se relaciona con la posibilidad de que la crisis institucional termine afectando el escenario electoral. La hipótesis que expuso es que el deterioro del gobierno de Lula podría favorecer las posibilidades electorales del bolsonarismo.

Lula evalúa convocar al Consejo de la República

Ante el escenario de tensión, Lula analiza recurrir al Consejo de la República, un organismo de carácter consultivo que reúne a autoridades de los distintos poderes y representantes de la sociedad civil.

Gosman destacó que la convocatoria sería excepcional porque, según explicó, nunca antes se había presentado la necesidad de reunir este consejo en una situación de estas características.

El organismo está integrado por el presidente y el vicepresidente, los titulares de ambas cámaras del Congreso, representantes de las mayorías y minorías parlamentarias y seis ciudadanos brasileños mayores de 35 años.

La corresponsal consideró que una eventual convocatoria tendría un fuerte peso político, aunque el Consejo no tiene facultades para adoptar resoluciones. Para Gosman, sería una señal de que Lula busca mostrar que está dispuesto a actuar frente al conflicto institucional.

La disputa se define en la Corte

Mientras el conflicto escala, la cuestión también comenzó a ser debatida en el plenario de la Corte Suprema. Gosman indicó que la deliberación se extendería hasta la noche y que de allí podría surgir una definición sobre la medida cuestionada.

La dimensión política del conflicto está marcada además por el calendario electoral. "Todo esto ocurre hoy, el 8 de septiembre, el 4 de octubre, menos de un mes, de las elecciones", remarcó Gosman.