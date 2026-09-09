Mariana Wikinski sobre el trauma y la memoria en RDEsc: “El testigo no es un reproductor fílmico”

La posibilidad de reconstruir y narrar una experiencia traumática implica un proceso mucho más complejo que simplemente recordar y contar lo sucedido. Así lo explicó Mariana Wikinski, psicoanalista con una extensa experiencia en el acompañamiento de testigos en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Durante una entrevista con Osvaldo Quiroga, en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Wikinski se refirió a su libro Testimonio y experiencia traumática y explicó que detrás de cada declaración existe un importante trabajo subjetivo. “Había que pensar cuál es el trabajo subjetivo que tiene que hacer una persona que sufrió una experiencia traumática para poder dar cuenta de esa experiencia”, señaló.

Los obstáculos para narrar una experiencia traumática

Wikinski explicó que dar testimonio no consiste simplemente en llegar ante un tribunal o una institución y relatar de manera lineal lo que ocurrió. “Es un trabajo que es realmente con un compromiso respecto de todos los mecanismos psíquicos que se ponen en juego”, sostuvo.

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En su investigación, la psicoanalista plantea la existencia de cuatro obstáculos que deben ser atravesados para poder dar testimonio de una experiencia traumática. Cada uno de ellos es abordado en profundidad en los distintos capítulos de su libro.

La especialista remarcó que ese proceso involucra múltiples dimensiones, desde los mecanismos psíquicos de cada persona hasta las variables históricas, culturales y jurídicas que intervienen cuando alguien debe reconstruir una experiencia traumática.

La relación entre la verdad histórica y el relato del testigo

Uno de los interrogantes centrales de la entrevista fue la relación entre la verdad histórica y la verdad del testigo. Wikinski explicó que existe un amplio debate en el campo de la historiografía sobre el lugar que ocupa el testimonio en la construcción de la historia.

Según su planteo, el testigo no funciona como un aparato que registra los hechos de manera automática, sino que interpreta aquello que vivió y lo reconstruye a partir de su propia experiencia. Para explicar esa diferencia, se refirió a “un reproductor fílmico, un grabador, un aparato que reproduce la realidad”.

La psicoanalista señaló que la forma en que una persona recuerda y transmite una experiencia también está condicionada por el momento histórico y el espacio en el que brinda su testimonio. “No en cualquier lugar se da el mismo testimonio, la condiciona quién es el interlocutor”, sostuvo.

La particularidad del recuerdo traumático

Ante la pregunta de cómo confiar en una memoria atravesada por el trauma, Wikinski planteó que el objetivo no debería ser exigirle al recuerdo que reproduzca los hechos de manera idéntica a como ocurrieron.

“Confiar en el recuerdo no tiene que ver con pensar que el recuerdo tiene que decir la verdad tal cual es”, explicó. La especialista sostuvo que toda experiencia traumática deja una inscripción singular en cada individuo.

Una misma experiencia puede dejar huellas diferentes

Wikinski explicó que la percepción y la inscripción de un acontecimiento traumático no son idénticas para todas las personas. Incluso si dos individuos atraviesan una misma situación, la experiencia puede quedar registrada de manera particular en cada uno.

“Tenemos que partir de la idea de que cualquier experiencia traumática tiene una inscripción diferente en cada persona”, sostuvo.

La psicoanalista amplió esa idea con un ejemplo: “Aunque dos personas estén en el mismo lugar, en el mismo momento, a la misma hora, percibiendo la misma experiencia, van a tener una inscripción diferente de esa experiencia”.

Por ese motivo, la reconstrucción posterior de los hechos también puede presentar diferencias. “La inscripción traumática va a dejar una huella diferente y, por lo tanto, lo que se pueda reconstruir también va a ser diferente”, afirmó.