Está detenido el dueño de Interalumina SA por presuntas estafas con aberturas de aluminio

En la investigación penal por una presunta serie de estafas millonarias a través de la venta de aberturas de aluminio, se encuentra detenido Christian Andrés Hermann, socio principal de Interalumina SA.

La detención se produjo el 19 de agosto pasado en su domicilio del exclusivo country Jockey Club de Barrio Jardín por orden de la fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi, según confirmó a Perfil CÓRDOBA el abogado patrocinante de dos presuntos damnificados, Carlos Martín Díaz.

Contratos millonarios sin cumplir

Los hechos que la fiscal imputó a Hermann abarcan clientes privados y empresas. En principio, la justicia detectó cinco presuntas defraudaciones, todas con cifras millonarias; aunque el número es provisorio porque siguen llegando más denuncias.

En un caso, una familia contrató aberturas para una vivienda en La Banda, Santiago del Estero, por un monto total de $18,9 millones. Realizó entregas de $8,1 millón y US$ 11 mil, pero las obras nunca se realizaron.

En otro, la empresa Propietarian SA suscribió contratos por $379,6 millones por los cuales entregó $185,4. Las aberturas debían ser colocadas en complejos de departamentos, pero la ejecución fue parcial.

Para una residencia privada en Estancia El Terrón de Mendiolaza, un abogado contrató a la empresa de aberturas y pagó un anticipo de US$ 16.900. La empresa realizó mediciones y colocó premarcos, pero no entregó puertas y ventanas.

Algo similar sucedió con otro cliente de Quebrada de Manantiales quien pagó a Interalumina poco menos de $16 millones, sin que consiguiera que le colocaran las aberturas.

El quinto hecho que la fiscal Rissi atribuye a Hermann refiere a un proveedor de su empresa a quien pagó con cheques de pago diferido la compra de materiales e insumos. Los valores fueron rechazados por falta de fondos. En este caso, el perjuicio calculado asciende a más de $46 millones.

Hasta el momento, el total de los perjuicios que están bajo investigación representan cifras que exceden los $256 millones y los US$ 27 mil.

Al ser indagado, Hermann negó haber causado los perjuicios por los que está imputado y detenido.

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Entramado societario

Los denunciantes aluden, además, a la estructura comercial. Interalumina SA fue constituida el 14 de octubre de 2020 por Hermann y su esposa, Sabrina Majul, como continuadora de la actividad de Interalumina SRL, fundada originalmente en 2006.

En ese marco, la querella solicitó investigar la posible vinculación continuada entre ambas razones sociales, advirtiendo que los terrenos donde funciona la planta fabril pertenecen al socio fundador de la firma previa y que Hermann no registraba antecedentes patrimoniales que justificaran la adquisición de un complejo industrial de tal envergadura.

En la imputación, la fiscal refirió esta situación señalando que Hermann se aprovechó de la buena imagen de la empresa precedente para ganar la confianza de sus clientes



