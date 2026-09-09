Juicio a Oscar González: el padre de Alexa dijo que la pena "la fiscal ha sido comprada, es un insulto para las víctimas"

Tras el pedido de tres años y diez meses de prisión para el exlegislador provincial Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres, Gustavo Álvarez, padre de Alexa, la joven que sobrevivió al choque con lesiones irreversibles, cuestionó con dureza el planteo de la fiscalía.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), sostuvo que el pedido de condena "confirma" lo que la familia esperaba desde el inicio del proceso y aseguró que todavía mantienen expectativas de que el juez imponga la pena máxima prevista para la calificación vigente. "Alexa viene estos días bastante atravesada emocionalmente. Ayer tuvo un pequeño percance con agua caliente en una de sus piernas por la falta de sensibilidad y motricidad que tiene".

El padre de la joven afirmó que el desarrollo del juicio incrementó la preocupación de toda la familia, especialmente por el futuro de la atención médica que requiere su hija. "Vemos que estamos ante toda una asociación de impunidad que trata de blindar y de exonerar a Óscar González de culpa y cargo".

Duras críticas a la fiscal

Álvarez aseguró que no los sorprendió la pena debido a la actuación que, según sostiene, mantuvo durante toda la investigación: "Durante todo el proceso de instrucción la fiscal fue bastante parcialista, bastante encubridora y defensora de Óscar González".

"La fiscal ha sido comprada. Esto lo denunciamos ya directamente. No nos extraña la situación. Desmereció un montón de cosas que sucedieron en las audiencias, descalificó a los peritos y tuvo prácticamente la misma actitud que la defensa". Por ese motivo, confirmó que volverán a impulsar el pedido de jury contra la fiscal.

A pesar del malestar, Álvarez aseguró que aún mantienen expectativas respecto de la sentencia que deberá dictar el juez. "La esperanza es lo último que se pierde. La única esperanza que nos queda es la actitud que pueda llegar a tener el juez".

Según explicó, aunque considera improbable que se modifique la calificación legal de la causa, espera que el magistrado aplique la pena más alta posible. "Lo único que esperamos es que aplique la mayor pena que permite esta calificación".

Frente al escenario que dejó el pedido de la fiscal, Álvarez confirmó que la querella ya evalúa los pasos judiciales a seguir. "Obviamente que estamos esbozando algunos argumentos para una eventual apelación".

No obstante, reconoció que esa posibilidad también genera incertidumbre por el impacto que podría tener sobre la resolución de la cobertura médica que necesita su hija.

"Lo que ha establecido como acusación la fiscal realmente es un insulto. Óscar González me genera la misma sensación que viví con el genocida que mató a mi viejo", terminó.