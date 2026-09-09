Expectativas de empleo: qué sectores y regiones liderarán las contrataciones a fin de año

El mercado laboral argentino espera cerrar 2026 con una mejora en las intenciones de contratación. De acuerdo con la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, las empresas proyectan un mayor dinamismo en sus dotaciones durante el período octubre-diciembre, aunque el país todavía permanece por debajo de los niveles registrados a nivel global.

El relevamiento, realizado entre más de 700 empleadores a nivel nacional, arrojó una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de 16%, ajustada estacionalmente. El indicador registró una mejora de 10 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior y avanzó 11 puntos en comparación con el mismo período de 2025.

La ENE surge de la diferencia entre el porcentaje de empresas que prevé aumentar su dotación y aquellas que anticipan una reducción. En este caso, 35% de los empleadores consultados planea incrementar su plantilla, mientras que 42% no espera realizar modificaciones y 21% proyecta reducir personal. El 2% restante todavía no definió qué movimiento realizará.

Más empleo, pero con una brecha global

La mejora de las expectativas representa un cambio respecto de la posición que Argentina venía ocupando en las mediciones internacionales. Sin embargo, el país todavía se encuentra lejos del promedio global.

La expectativa mundial de contratación alcanza el 29%, 13 puntos por encima del registro argentino. Con una ENE de 16%, Argentina comparte posición con Bélgica e Italia y se ubica en el puesto 27 entre 42 países relevados.

El escenario muestra, de todos modos, una recuperación después de dos años en los últimos lugares del ranking. Entre los factores que explican el mayor optimismo de los empleadores argentinos aparecen principalmente la generación de nuevos puestos y el crecimiento propio de las compañías.

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Por tamaño de empresa, las grandes corporaciones son las que exhiben las expectativas más elevadas. Dentro de este grupo, las organizaciones que cuentan con entre 1.000 y 4.999 trabajadores son las que anticipan el mayor impulso en sus plantillas para el último trimestre.

Patagonia lidera las expectativas

El mapa laboral también presenta diferencias significativas según la región. La Patagonia encabeza las perspectivas de contratación para el cierre del año, con una ENE del 27%, seguida por el NEA, con 23%.

Más atrás aparecen el NOA, con 15%; Cuyo, con 14%; el AMBA, con 12%; y la región Pampeana, que registra la expectativa más baja, con 11%.

La dispersión regional muestra que la recuperación de las intenciones de contratación no es homogénea y está vinculada a la dinámica particular de cada economía regional y de las actividades que concentran la generación de empleo.

En términos sectoriales, el mayor nivel de expectativas corresponde a Servicios Públicos y Recursos Naturales, con una ENE del 36%. En segundo lugar se ubican Finanzas y Seguros, con 28%, consolidándose ambos como los sectores con mejores perspectivas para los últimos meses de 2026.

Primer empleo: crecimiento, pero con nuevas barreras

Uno de los puntos de mayor interés del relevamiento está relacionado con la incorporación de trabajadores de nivel inicial. En este segmento, el escenario aparece más dividido.

El 37% de los empleadores asegura que la contratación de perfiles de primer empleo está creciendo respecto de 2025. En contrapartida, 34% sostiene que estas incorporaciones disminuyeron y 24% afirma que se mantienen sin cambios.

Entre las razones que explican la reducción de oportunidades para trabajadores sin experiencia aparecen la dificultad para encontrar candidatos que reúnan las capacidades requeridas, la automatización de determinadas tareas de soporte mediante Inteligencia Artificial y la falta de habilidades técnicas.

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A esto se suma un factor directamente vinculado con los costos empresariales: las compañías priorizan cada vez más perfiles con experiencia que puedan alcanzar niveles de productividad rápidamente.

Vacantes: procesos más lentos

El mercado laboral también enfrenta una particularidad en los tiempos de contratación. Según ManpowerGroup, 27% de las empresas afirma que actualmente cubre sus vacantes más rápido que hace un año, mientras que 36% sostiene que los tiempos son similares.

Pero otro 36% asegura que los procesos se volvieron más lentos.

El dato refleja una dinámica de contratación todavía heterogénea. Mientras las empresas anticipan una mayor necesidad de incorporar trabajadores durante el último trimestre, persisten dificultades para encontrar determinados perfiles y cubrir posiciones con las habilidades específicas que demanda el mercado.