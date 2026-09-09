El dirigente radical Rodrigo de Loredo aseguró que “Gabriel Bornoroni ería un extraordinario intendente de la ciudad de Córdoba” al analizar la coyuntura política de cara a las elecciones 2027.

Además descartó ser candidato a intendente de la capital cordobesa y ratificó su precandidatura a la gobernación de la provincia.

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Elecciones 2027

“Nunca la vi más detonada, creo que el peronismo se lamenta de haberme ganado la elección”, señaló en diálogo con Yanina Soria de Telefe Córdoba.

“Es muy obvio que si yo integro el gobierno nacional, si soy ministro de Milei, mi prioridad número uno es que Milei sea reelecto, y todas las decisiones que yo tome tienen que procurar que Milei sea reelecto”, analizó en otra parte de la entrevista.

Y luego concluyó: “Entonces la Libertad Avanza, y está muy bien que así sea, tiene una prioridad que ocupa el 95 % de su interés, por ponerle un porcentaje”.

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Cuáles son las prioridades de De Loredo

De Loredo luego diferenció su postura: “En cambio nosotros tenemos una prioridad que es 50 y 50. 50 por ciento que el peronismo no vuelva a gobernar la Argentina, y 50% de la misma jerarquía, que se corten los 30 años de gobierno del peronismo, y que los cordobeses tengan una alternativa”.

Al ser consultado sobre un eventual supuesto pacto entre la fuerza libertaria a nivel nacional y el peronismo cordobés, respondió: “Creo que no va a pasar, pero necesito que lo pongamos sobre la mesa para evitar que pase”.

Aunque luego expresó sobre los dichos del conductor Alejandro Fantino, quien apoya al gobierno de Milei y advirtió con no “orinar a peronistas no ´kukas´” : “Yo lo escuché a Alejandro Fantino, me asustó”.