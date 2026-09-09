Vecinos de Córdoba y La Calera vuelven a la carga contra el peaje de avenida Ejército Argentino

Vecinos de Córdoba y La Calera volverán a poner en el centro de la agenda el reclamo contra el peaje ubicado sobre avenida Ejército Argentino. Este viernes realizarán una convocatoria para reunir firmas y presentar un reclamo administrativo colectivo ante el Gobierno provincial. La iniciativa es impulsada por la Mesa Operativa No al Peaje, que sostiene que la estación ubicada en el acceso a La Calera constituye una situación que puede ser revisada y que existen argumentos jurídicos para avanzar hacia su eliminación. “Estamos hablando de una avenida urbana por la que miles de personas pagan todos los días para trabajar, estudiar o volver a sus casas. No podemos seguir aceptando que esto sea inevitable”, expresaron desde la organización.

El reclamo no es nuevo. Vecinos de La Calera y de barrios de la zona vienen cuestionando desde hace años el cobro en ese punto. En 2024, incluso, el tema llegó a la Legislatura provincial, donde distintos bloques opositores impulsaron un proyecto para eliminar el peaje Córdoba-La Calera. En aquel momento, desde la oposición se planteó que habitantes de la zona deben pagar para desplazarse hacia Córdoba y que el reclamo llevaba años sin una respuesta definitiva.

“El peaje sí se puede sacar”

La nueva estrategia busca ahora llevar el planteo directamente al terreno administrativo. Según anticiparon los organizadores, el documento que se presentará el viernes apunta al fondo de la cuestión y plantea una alternativa concreta frente a una situación que los vecinos consideran injustificable. “El peaje sí se puede sacar. Ahora necesitamos que los vecinos nos acompañen con su firma”, señalaron desde la Mesa Operativa.

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El reclamo se suma a una discusión que ya tuvo distintas instancias políticas e institucionales. En la Legislatura, representantes de Caminos de las Sierras habían explicado que existe un régimen diferencial para residentes de La Calera y Malagueño. El esquema contempla tarifas reducidas y bonificaciones según la cantidad de pasadas. Pero para los vecinos que impulsan la nueva presentación, el problema excede el precio que se paga: la discusión es si corresponde que exista una estación de peaje en ese punto del corredor.

La convocatoria del viernes

La Mesa Operativa No al Peaje convocó a los vecinos para este viernes 11 de septiembre, desde las 18, en las casillas de peaje de avenida Ejército Argentino. El objetivo será reunir adhesiones al reclamo administrativo colectivo y explicar los fundamentos jurídicos de la presentación. La consigna de la convocatoria es: “El peaje sí se puede sacar.”

Y el mensaje que buscan instalar también: que la eliminación de la estación no debería ser considerada una posibilidad imposible o inevitable, sino una cuestión que puede ser revisada por el Estado provincial. La protesta vuelve así a poner sobre la mesa una discusión que lleva años atravesando a La Calera y a los vecinos que utilizan diariamente el corredor: peaje, movilidad metropolitana y el costo de entrar y salir de Córdoba.

El reclamo contra el peaje de avenida Ejército Argentino no es nuevo. Vecinos autoconvocados de La Calera vienen planteando desde al menos 2022 la eliminación de la cabina y sostienen que afecta especialmente a quienes deben utilizar diariamente el corredor para trabajar o estudiar en Córdoba. La estación forma parte de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), dentro del corredor de la ruta E-55. La discusión también se vinculó históricamente con la ubicación de la cabina y con el hecho de que el corredor funciona como conexión cotidiana entre La Calera y la Capital.