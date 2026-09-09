Pruebas PISA 2025: por qué Córdoba estuvo por encima de la media nacional

El ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, explicó por qué Córdoba estuvo por encima de la media nacional en las pruebas PISA 2025.

“Particularmente en Córdoba comenzamos a trabajar allá en el 2024 de manera sostenida, y hoy los números nos muestran que estamos sobre la media nacional en el programa PISA en todas las áreas que se han evaluado tanto ciencia, lectura, matemática, como aprendizaje en el mundo digital”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Pruebas PISA en Córdoba

“También cuando uno mira estos resultados porque la prueba PISA es internacional y nos miramos con respecto a América Latina, Córdoba está en el tercer puesto entre 13 países detrás de Uruguay y de Chile”, precisó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Esto nos permite ubicarnos en un lugar estratégico. Córdoba comparado con Nación estuvo en un aumento de 41 puntos. Hemos mejorado muchísimo ciencia y esto creo que tiene que ver con las decisiones que se fueron tomando en el marco del plan de desarrollo educativo provincial que nuestro gobernador Martín Llaryora planteó allá en el 2024”, recordó el funcionario.

Y luego completó: “La feria de ciencia en el día de ayer fue un reflejo claro de que hubo mucho trabajo en las instituciones. Por eso felicitar claramente a estudiantes, docentes, directivos, supervisores, familia, a la comunidad educativa particularmente por este logro”.

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Cuáles fueron los desempeños en todas las áreas

“Pero esto se sostiene también en lectura, que mejoramos 28 puntos, en matemática 26 puntos, en todo lo que tiene que ver con el mundo digital 38 puntos, y si uno mira estos datos en general, los guarismos nos estarían indicando que en ciencia mejoramos, en lectura y matemática nos sostenemos, y en mundo digital hemos tenido un muy buen inicio, porque esta es la primera vez que se está evaluando esto”, detalló.

“En ciencia mejoramos 19%, en lectura 14 puntos porcentuales, y en matemática 12 puntos porcentuales”, remarcó.

“Esto nos ubica en un lugar estratégico, en un lugar importante de mirar, que aquellas decisiones que se tomaron, están marcando ese camino correcto, nos ubica a Córdoba en un lugar importante para seguir pensando la mejora, siendo por supuesto nuestro nudo crítico la matemática”, cerró Ferreyra.